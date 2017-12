Šufliarsky preskúma spis v kauze odpočúvania novinárov

Vyšetrovanie odpočúvania novinárov, pre ktoré odstúpil z postu ministra obrany Ľubomír Galko, sa stále neukončilo.

1. dec 2014 o 17:41 TASR

BRATISLAVA. Námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek Peter Šufliarsky opakovane preskúma vyšetrovací a dozorový spis v kauze odpočúvania novinárov Vojenským obranným spravodajstvo.

Šufliarsky už začiatkom augusta zistil, že vyšetrovanie trvá príliš dlho.

"Preskúmaním súvisiacich spisových materiálov sa zistilo, že trestné konanie trvá takmer tri roky, pričom jeho dĺžka nie je adekvátna a primeraná závažnosti skutku," informovala vtedy hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Dozorujúci prokurátor potom dostal pokyn, aby prípravné konanie ukončil do 30. septembra. Aj keď prípravné konanie nebolo do konca septembra ukončené, Šufliarsky pri ďalšej analýze nezistil, že by od augusta došlo k prieťahom.

"Prokurátorovi uložil pokyn, akým spôsobom má postupovať pri zisťovaní skutkového stavu veci a akým spôsobom má vykonať dozorové oprávnenia vo vzťahu k plánovaným dôkazným prostriedkom," uviedla Predajňová.

Šufliarsky by mal teraz preskúmať spis a zistiť, či sa postupovalo pri vyšetrovaní podľa zákona.

Odpočúvanie novinárov bolo medializované v novembri 2011 za vedenia Ľubomíra Galka (SaS), ktorý musel pre túto kauzu odstúpiť z postu ministra obrany.

Koncom júla tohto roka sa bol na Generálnej prokuratúre informovať o postupe vyšetrovania aj minister obrany Martin Glváč (Smer).