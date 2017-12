Fico: Na Ukrajine hrozí veľký konflikt, nemyslím ten s Ruskom

Robert Fico označil Európsku úniu za treťotriedneho hráča v ukrajinskej kríze.

2. dec 2014 o 11:01 Rudolf Sivý, Rudoslf Sivý a tasr, sita

Robert Fico označil Európsku úniu za treťotriedneho hráča v ukrajinskej kríze, spochybnil aj záväzky voči NATO.

BRATISLAVA. Na Ukrajine hrozí podľa premiéra Roberta Fica veľký vojenský konflikt, pravdepodobnosť jeho vypuknutia je vraj až sedemdesiat percent.

„Hovorím o priamom vojenskom konflikte, nehovorím o konflikte Rusko - Ukrajina, ale o veľkom konflikte,“ povedal počas štvrtkového diskusného fóra Hospodárskych novín HNClub.

Zdroje tejto informácie podľa Fica pochádzajú z Nemecka, považuje ich za dôveryhodné.

Kto mu informáciu poskytol, nepovedal. „Ak tam vypukne vojna, ak sa niečo stane, Slovensko bude veľmi trpieť,“ hovorí predseda vládneho Smeru.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Analytik Duleba o ukrajinskej kríze: Veľkú vojnu neočakávam

Dôsledky pre Slovensko

Z možného konfliktu je podľa premiéra v Európe veľká nervozita. Fico si preto myslí, že by sa v Európe mali nájsť sily, ktoré sú pripravené postaviť sa do roly mierotvorcov.

"Ak tam vypukne vojna, ak sa niečo stane, Slovensko bude veľmi trpieť," dodal.

Podľa Fica by napriek tomu Slovensko nemalo zvyšovať výdavky na obranu.

"Buďme trošku pragmatickí a racionálni a povedzme si, čo by sa stalo, keby sme navýšili výdavky na obranu z jedného na dve percentá. Geopoliticky by to neznamenalo nič, akurát by sa tešili zbrojárske firmy," myslí si Fico.

Slovensko podľa premiéra nemá šancu ovplyvňovať konflikty veľkého typu.

Fico počas diskusie nešetril kritikou svojich zahraničných partnerov. Európsku úniu označil v tomto konflikte za treťotriedneho hráča, ktorý nezvláda situáciu.

Je navyše presvedčený, že sankcie Únie nezmenili nič na správaní sa Ruska k Ukrajine a najviac poškodili práve Európu.

Udalosti na Ukrajine stále vníma ako veľký rusko-americký konflikt.

Krym je vraj vyriešený

Fico zopakoval svoj názor, podľa ktorého by Ukrajina nemala vstupovať do NATO.

Domnieva, že Ukrajina by mala ostať neutrálna, čo by mohlo byť základným pilierom vzťahov medzi Ruskom, Ukrajinou a Európou.

Fico vidí ako reálne, že Ukrajina vstúpi do Európskej únie najskôr za 15 až 20 rokov. Nevyhnutné reformy by totiž podľa neho znížili už teraz nízku životnú úroveň obyvateľov krajiny.

"Nevidím perspektívu, že by nejaká generácia politikov na Ukrajine bola schopná zrealizovať reformy takého charakteru, ako sa od nich očakáva."

Anexia ukrajinského Krymu Ruskom je už podľa premiéra v Európe považovaná za vyriešenú vec a bude ju zrejme potrebné akceptovať.

"Takto to vyzerá, aj keď komunikujem s nejakými lídrami, nikto z nich neotvára Krym. Ale neviem si predstaviť, že by došlo k ďalšiemu narušeniu územnej integrity Ukrajiny," konštatoval.

Územná celistvosť Ukrajiny sa podľa neho dá dosiahnuť samosprávnymi prvkami pre ruskú menšinu na východe krajiny. Zdôraznil však, že nemyslí autonómiu.

Termín cesty do Ruska

Premiér okrem toho povedal, že pripravuje oficiálnu návštevu Moskvy, termín cesty ešte stále hľadá.

"Nie je žiadne tajomstvo, že pripravujeme cestu do Ruska na úrovni predsedu vlády, pretože sú významné hospodárske projekty, ktoré musíme posunúť ďalej," uviedol premiér.

Svoju komunikáciu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom označil Fico za štandardnú. Priznal však, že v súčasnom napätom období nie je na takej úrovni, ako to bolo v minulosti.

Veľvyslanectvo Ukrajiny v Bratislave premiérove vyjadrenia do našej uzávierky nekomentovalo.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Fico nejasne spomínal demisiu. Neskôr spresnil, že teoretickú