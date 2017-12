Učiteľov na leto nebudú prepúšťať, schválili novelu zákona

Učiteľom určili pracovný pomer na dobu určitú do konca augusta. Školy ich tak nebudú môcť na leto prepúšťať.

2. dec 2014 o 12:29 TASR

BRATISLAVA. Učitelia by počas leta už nemali dočasne končiť na úradoch práce. Parlament schválil pozmeňujúci návrh k novele Zákonníka práce, ktorý upravuje trvanie pracovného pomeru na určitú dobu pri pedagogických zamestnancoch.

"Upravuje sa najkratšia dĺžka trvania pracovného pomeru na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom okrem zahraničného lektora na obdobie školského roka, ktorý sa končí 31. augusta kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol tento pomer dohodnutý," uvádza sa v spoločnej správe k novele Zákonníka práce.

Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na pedagogických pracovníkov, s ktorými bol dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú z dôvodu zastupovania.

Ministerstvo práce v októbri na základe štatistík úradov práce upozornilo, že školy počas leta učiteľov prepúšťajú a následne ich opäť prijímajú do pracovného pomeru.

Minister práce Ján Richter (Smer) preto vtedy avizoval, že tento problém spolu s ministrom školstva Petrom Pellegrinim (Smer) chce vyriešiť.

"Nemôžeme to nechať tak, lebo učitelia sú zneužívaní a považujem to za absolútne amorálne, aby boli prijímaní len na 10 mesiacov, a to s jediným cieľom - dva mesiace počas prázdnin ušetriť ich plat. Preto je tu tento návrh aj dohoda s ministerstvom školstva a vzhľadom na to, že je otvorený Zákonník práce, riešime tento problém. Dali sme aj vonkajšie prísľuby," zdôvodnil Richter.