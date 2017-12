Fico nejasne spomínal demisiu. Neskôr spresnil, že teoretickú

Premiér chcel naznačiť, že opozícia nemá alternatívu.

2. dec 2014

premiér Fico chcel naznačiť, že opozícia nemá alternatívu

vláda nepadne, myslia si vládni aj opoziční poslanci

organizátori protestov čakajú na hlasovanie o schránkových firmách



BRATISLAVA. Premiér Robert Fico sa v utorok vyhrážal podaním demisie v júni budúceho roku.

Položenie vlády spomenul šéf jednofarebnej vlády, ktorá má v parlamente pohodlnú väčšinu, viackrát v debate Hospodárskych novín HNClub.

„Viem si predstaviť, že prídem za pánom prezidentom Andrejom Kiskom v júni s tým, že som ochotný podať demisiu. Nech ukáže Daniel Lipšic (Nova), Igor Matovič (OĽaNO), Richard Sulík (SaS) a Alojz Hlina, akú majú alternatívu. Čo tu však bude potom? Nastane tu chaos,“ odkázal aj cez svoj profil o niekoľko hodín po debate na Facebooku.

Neskôr cez hovorcu ešte odkázal, že tieto vyjadrenia treba vnímať ako teoretický model, ktorý ukazuje, aká je iná alternatíva okrem Smeru.

Ešte v debate Hospodárskych novín odmietol, že by sa chystal odísť z politického života a povedal, že jeho úlohou je pripraviť a priviesť Smer do volieb v roku 2016.

Burcujú ulicu

Opozičných poslancov premiér v debate kritizoval aj za protivládne demonštrácie. Opozícia podľa Fica nemá alternatívu, preto „burcuje ulicu“.

Na margo demonštrácií zároveň uviedol, že nebude nikdy spochybňovať právo ľudí vyjadriť svoj názor.

Tieto zhromaždenia však podľa neho neukazujú, že by jeho vláda mala odísť. Pripomenul, že na akciu jeho strany MDŽ v Bratislave dokáže prísť 8-tisíc ľudí.

„Snáď nechcete, aby som na to reagoval ako Viktor Orbán, že keď je nejaká demonštrácia, že my urobíme protidemonštráciu, kde pokojne dovezieme 20-tisíc ľudí. Toto nie je žiadne riešenie. Vždy je nejaká miera nespokojnosti,“ zdôraznil.

Po protestoch prekvapivo pred dvoma týždňami odstúpil šéf parlamentu a podpredseda Smeru Pavol Paška.

Fakt, že Smer má aj naďalej podporu rozhodujúcej časti spoločnosti, podľa Fica ukázali aj nedávne komunálne voľby.

Opozícia to neberie vážne

Mladé pušky, ako sa organizátori protestov sami označujú, tvrdia, že počkajú do stredajšieho hlasovania o schránkových firmách a potom sa rozhodnú čo ďalej.

„Vždy sme oznámili iba jeden krok dopredu, aby Smer nečítal našu stratégiu,“ vraví Igor Matovič z OĽaNO.

Richard Sulík z SaS označuje premiérov výrok o demisii ako „vtip roka“. „Žiadnu demisiu nepodá, nedovolia mu to sponzori. Sú to len prázdne reči do vetra, hrá sa na zaujímavého.“

Bude to jeden zo série jeho nesplnených sľubov, hovorí Daniel Lipšic z Novy, ktorý podľa neho treba brať tak vážne ako sľub, že v roku 2014 už nebude pôsobiť v politike.

Hlina si myslí, že premiér chcel medzi ľudí vniesť strach. „Začal Ukrajinou, potom chaosom. Ako keby podsunul ľuďom, že to nastane, keď nebude jeho vláda.“

S predčasnými voľbami nesúhlasí. „Smer treba kontrolovať, aby sa začal báť a nechytil emóciu, že mu niekto nedovolil dokončiť vládnutie.“

Smer drží s Ficom

Poslanci Smeru stoja za premiérom, viacerí sa však v utorok popoludní nechceli vyjadrovať k výrokom známym už niekoľko hodín s vysvetlením, že ich nepočuli.

Jednoznačnú podporu pri akomkoľvek rozhodnutí bude mať premiér u poslanca Antona Martvoňa.

Keby sa Fico aj rozhodol položiť vládu, Martvoň by ho podporil. „V kontexte vyjadrenia to však súviselo skôr s tým, že opozícia nemá alternatívu na riešenie problémov, iba zneužíva ľudí a organizuje protesty, ktoré odzrkadľujú názor iba jej sympatizantov.“

Podpredseda parlamentu za Smer Miroslav Číž a Ľuboš Blaha (Smer) nevidia na demisiu žiadne dôvody. Aj Číž a predseda parlamentu Peter Pellegrini sa jednotne odvolávajú na neexistujúcu alternatívu k Smeru.

„Nie je to téma dňa,“ hovorí nový šéf parlamentu Pellegrini. „Asi je to len prejav sebavedomia. Keby k tomu prišlo, tak má Smer takú silnú podporu, že by to bolo skôr nevýhodné pre opozíciu,“ tvrdí zase Blaha.

Voľby budú na jar 2016, reagoval predseda mimoparlamentnej Siete Radoslav Procházka. Fico podľa neho výrokmi iba odpútava pozornosť od neschopnosti vlády vytvárať podmienky pre rast miezd a životnej úrovne.

Nedarí sa

Občanom podľa šéfa KDH Jána Figeľa nestačí stabilná vláda, chcú aj zodpovednosť. Tvrdí, že Ficov výrok dokazuje výsledky tlaku na ministrov Smeru pre korupciu.

Pre kauzu predraženého CT prístroja v piešťanskej nemocnici prišla o funkciu Zuzana Zvolenská a členka dozornej rady nemocnice Renáta Zmajkovičová už nie je podpredsedníčkou parlamentu.