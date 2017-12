Žiaci by mohli robiť vstupné testy na stredoškolské prijímačky

U nového ministra školstva zisťujú, či sú technicky schopní pripraviť nové testy. Môžu ich spojiť aj s monitorom.

2. dec 2014 o 15:45 SITA

BRATISLAVA. Žiaci základných škôl by mohli robiť vstupné testy na stredoškolské prijímacie skúšky.

Nový minister školstva Juraj Draxler to v utorok povedal v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.

Minister si takto predstavuje obmedzenia, ktoré by určovali, kto sa môže dostať na strednú školu.

"Zisťujeme teraz, či sme technicky schopní pripraviť novú sadu testov, ktoré by slúžili ako vstupné testy na príjmačky. Takýmto spôsobom by bolo ošetrené to, kto sa môže dostať na niektoré druhy stredných škôl," povedal Draxler.

Dodal, že o tejto téme bude ešte diskusia a je možné, že tieto testy môžu nakoniec spojiť aj s Monitorom 9.