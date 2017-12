Fedor vstupuje do Procházkovej Siete

Sieť je podľa bývalého člena SDKÚ jedinou stredopravou stranou, ktorá sa usiluje nielen prežiť, ale aj slúžiť ľuďom.

3. dec 2014 o 8:17 tasr, sita

BRATISLAVA. Martin Fedor, ktorý v novembri odišiel z SDKÚ, vstupuje do strany Sieť.

Oznámil to v stredu v parlamente spolu so šéfom Siete Radoslavom Procházkom.

"Rozhodol som sa spojiť so stranou Sieť. Je to jediná stredopravá strana, ktorá sa usiluje nielen prežiť, ale aj premeniť verejný priestor tak, aby slúžil ľuďom," vysvetlil vstup do Siete Fedor s tým, že politiku sa usiluje vnímať ako službu ľuďom.

Na otázku, čo si myslí o nahrávke Procházku s Igorom Matovičom, na ktorej Procházka hovoril o financovaní svojej prezidentskej kampane, Fedor povedal, že verí Procházkovi. "Ak si mám v tomto spore vybrať niekoho, komu by som mal uveriť, vybral by som si Rada Procházku. Verím Radovi," povedal Fedor.

Predseda strany Procházka považuje Fedora za mladého, dynamického človeka s jasnou predstavou o tom, ako by mal fungovať systém obrany a ochrany štátu a jeho občanov.

"Martin ešte nie je členom Siete, nepodal si ešte prihlášku, ale vstupuje do Siete," povedal Procházka.

Pre odchod z SDKÚ sa Fedor rozhodol preto, že strana už nie je tá, do ktorej kedysi vstupoval.

"Do tejto strany som vstupoval, lebo bola nádejou pre Slovensko, ako aj zárukou modernizačnej a zodpovednej politiky. Dnes to nepovažujem za tú istú stranu," uviedol pred časom.

V Sieti pôsobí aj ďalší bývalý poslanec za SDKÚ Miroslav Beblavý.