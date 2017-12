Na rozšírenie kapacít materských škôl dá ministerstvo 10 miliónov eur

Nevybavených žiadostí o prijatie do škôlky pribúda, najväčšie problémy majú v Bratislavskom kraji.

3. dec 2014 o 11:33 tasr, sita

Najväčší problém dostať dieťa do škôlky je v Bratislave.(Zdroj: Ilustračné SME - Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva dá 10 miliónov eur na zvýšenie kapacity materských škôl.

Rezort si od tohto opatrenia sľubuje, že do roku 2020 by sa do nich malo dostať až 95 percent detí vo veku 4 6 rokov.

Zriaďovatelia, teda mestá a obce sa budú môcť zapojiť do výziev, ktoré začiatkom roka vypíše ministerstvo školstva.

"Vláda Slovenskej republiky považuje rozvoj materských škôl za jednu zo svojich hlavných priorít," povedal minister školstva Juraj Draxler.

Dodal, že vyhlásenie výzvy bude znamenať významný pozitívny krok vlády v oblasti rodinnej politiky, osobitne v oblasti podpory mladých rodín.

Materiál v stredu schválila vláda.

Zriaďovatelia môžu finančné prostriedky využiť rôznymi spôsobmi. Buď investujú finančné prostriedky na prístavbu, nadstavbu, úpravu bývalých materských škôl a detských jasieľ na triedy materských škôl, alebo úpravu iných priestorov na triedy materských škôl. Peniaze môžu mestá a obce použiť aj na výstavbu nových materských škôl, prípadne na kombináciu viacerých riešení.

Podľa rezortu školstva počet nevybavených žiadostí o prijatie do materských škôl sa zvýšil z 1679 v roku 2004 na 9682 v roku 2013.

Takmer polovica neuspokojených žiadostí je v Bratislavskom kraji, u ostatných krajoch sa pohybuje od 5 percent (Banskobystrický) po 10 percent (Žilinský).

Najhoršia situácia je v okresoch Bratislava II, Bratislava V, Senec, Bratislava III, Bratislava IV, Žilina a Trnava.