Demisiu premiéra žiada opozícia hneď, na stredu zvoláva protest

Opozičníci by chceli radšej úradnícku vládu než terajšiu, organizujú ďalší protest na Námestí SNP.

3. dec 2014 o 18:40 SITA

BRATISLAVA. Ak chce premiér Robert Fico podať demisiu, nemal by čakať sedem mesiacov, ale mal by odstúpiť hneď.

Vyzval ho na to opozičný poslanec a predseda Novy Daniel Lipšic.

Premiér si v utorok nejasne predstavoval, aké by to bolo keby v júni budúceho roka podal demisiu.

Neskôr cez hovorcu ešte odkázal, že tieto vyjadrenia treba vnímať ako teoretický model, ktorý ukazuje, aká je iná alternatíva okrem Smeru.

Požiadavky zákaz účasti schránkových firiem na verejných súťažiach

zriadenie špeciálneho výboru na dohľad nad vyšetrovaním kauzy Gorila

hmotná zodpovednosť politikov za nezákonné rozhodnutia

voľba predsedu Najvyššieho kontrolného úradu navrhnutého opozíciou z radov renomovaných osobností

okamžité odvolanie riaditeľky piešťanskej nemocnice Márie Domčekovej a vedúceho služobného úradu ministerstva zdravotníctva Martina Senčáka

skončenie politických nominácií v rezorte zdravotníctva

„Neviem celkom, prečo až v júni, lebo to je sedem mesiacov. A sedem mesiacov trvá cesta na Mars, do prezidentského paláca je to päť minút,“ povedal v stredu pred novinármi Lipšic.

V stredu na budúci týždeň zvolajú Lipšic s Igorom Matovičom (OĽaNO), Alojzom Hlinom (Občania) a Ľubomírom Galkom (SaS) do Bratislavy na Námestie SNP míting, keďže ani jednu zo šiestich požiadaviek, prednesených počas protestov, zatiaľ vláda nesplnila.

Prezident Andrej Kiska podľa Lipšica môže po páde Ficovej vlády vymenovať úradnícky kabinet.

„Úradnícka vláda odborníkov by bola dôveryhodnejšia a menej skorumpovaná ako vláda premiéra Fica,“ vysvetlil Lipšic.

Zdôraznil, že v stredu prijatá novela zákona o verejnom obstarávaní nič nerieši a bude sa dať veľmi jednoducho obísť.

Matovič pozval budúcu stredu na míting všetkých, ktorí si myslia, že pre Slovensko bude lepšia vláda odborníkov, ktorú vymenuje prezident, ako „vláda skorumpovanej bandy v rukách Smeru“.

Hlina považuje za škodu, že „to nevyšlo“ a treba dokončiť, čo začali.

„Budúci týždeň nemusel byť protest, ale arogancia je naozaj veľká. A my nemôžeme ustúpiť, lebo to už nie sú naše požiadavky, ale požiadavky ľudí, ktoré boli verifikované v Košiciach i Bratislave,“ dodal Hlina.

Podľa neho ľudia majú právo na skutočnú zmenu.