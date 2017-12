Deti a zdravotne postihnutí majú dostať ochrancov

Aktivisti by uzákonenie komisárov privítali, dôležité však bude, kto ich miesta obsadí.

4. dec 2014 o 20:00 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Týrané a sexuálne zneužívané deti či ľudia akýmkoľvek spôsobom diskriminovaní pre svoje zdravotné postihnutie by mali mať od budúceho roka špeciálnych zástancov.

Ministerstvo sociálnych vecí dalo vo štvrtok pripomienkovať návrh zákona o komisároch pre deti a ľudí so zdravotným postihnutím.

Ak návrh schváli parlament, prvých ochrancov práv detí a ľudí so zdravotným postihnutím by mal zvoliť do konca septembra budúceho roka.

Ich funkčné obdobie má byť šesť rokov a na ich približne desaťčlenné úrady chce ministerstvo vyčleniť stovky tisíc eur ročne.

Nezávislí komisári?

„Medzinárodný dohovor hovorí o apolitickosti osoby komisára, o tom, že človek, ktorý bude takýto post zastávať, má byť nezávislý, otvorený a profesionál, pričom návrh zákona spĺňa všetky tieto atribúty,“ charakterizoval nových komisárov štátny tajomník Jozef Burian.

Odmietol povedať svoje tipy na kandidátov. Návrh zákona hovorí, že budú musieť mať podporné stanovisko najmenej piatich reprezentatívnych organizácií, ktoré pracujú s deťmi či so zdravotne postihnutými ľuďmi. Okrem toho budú musieť mať vysokú školu a nesmú byť členmi žiadnej strany.

Burian sa nádeja, že voľba komisárov v parlamente bude prvá občianska a víťazi získajú podporu vládnej strany aj opozície.

Komisár pre deti a komisár pre zdravotne postihnutých budú mať v podstate rovnaké právomoci ako súčasná ombudsmanka.

Rozdiel bude len v tom, že sa budú špecificky zameriavať na obhajobu práv detí či zdravotne postihnutých. Podobne ako ombudsmanka budú komisári vybavovať sťažnosti na porušovanie ich práv.

Deti a zdravotne postihnutých môžu zastupovať aj pred úradmi. Zároveň môžu dodržiavanie práv iniciatívne sledovať.

Podobne ako ombudsmanka nebudú môcť vstupovať do súkromných zariadení, môžu však intervenovať štátne orgány. Budú mať aj právomoc prednášať svoje zistenia a správy parlamentu.

Dôležité je, kto to bude

„Vítam to, ale dôležité bude, kto to bude,“ hovorí o zámere zvoliť detského ombudsmana Jozef Mikloško, šéf spoločnosti Úsmev ako dar. Rovnako ako Burian, ani on nechcel povedať svoj tip na detského komisára.

Šéfka Organizácie muskulárnych dystrofikov Andrea Madunová je presvedčená, že vďaka ombudsmanovi sa dostanú do povedomia verejnosti aj problémy ľudí so zriedkavejšími zdravotnými postihnutiami.

Verí, že ombudsman bude akýmsi zosilňovačom riešenia potrieb pre ľudí s menšinovými ochoreniami.

Nápad zriadiť komisárov pre deti a zdravotne postihnutých víta aj ombudsmanka Jana Dubovcová, ktorá podľa vlastných slov na zriadenie postov opakovane vyzývala. Komisárov nepovažuje za svoju konkurenciu.