Čentéš: Gašparovič sa neospravedlnil, ani to od neho neočakávam

Jozef Čentéš sa cíti ako víťaz. Na Ústavnom súde vyhrali podľa neho pravda, slušnosť a spravodlivosť.

4. dec 2014 o 20:10 Veronika Prušová

Čo pre vás znamená rozhodnutie Ústavného súdu?

„Potvrdila sa moja pravda, že neexistovali dôvody, ktoré by bránili bývalému prezidentovi vymenovať ma za generálneho prokurátora. Ústavný súd odmietol všetky jeho argumenty a považoval ich za úplne irelevantné. Ide o precedentné rozhodnutie, pretože od vzniku republiky sa nestalo, že by prezident porušil práva fyzickej osoby. Teraz to historicky Ústavný súd rozhodol. Je to veľké víťazstvo pravdy, slušnosti a spravodlivosti.“

Cítite sa ako víťaz napriek tomu, že súd kauzu uzavrel a je jasné, že generálnym prokurátorom sa tak skoro nestanete?

„Cítim. Keď som sa rozhodoval, či pôjdem, alebo nepôjdem do tohto súboja, uvedomil som si, že nebojujem len za seba, ale za slušných ľudí. Bol som totiž prvý, kto vystúpil proti tomu, že boli porušené jeho práva zo strany štátneho orgánu. Moje víťazstvo je teda víťazstvom slušných ľudí a je mementom pre tých, ktorí by chceli v budúcnosti porušovať práva fyzických osôb.“

Očakávali by ste, že sa teraz Jaromír Čižnár vzdá funkcie generálneho prokurátora?

„K tomu sa nebudem vyjadrovať. Ani ho na to nebudem vyzývať.“

Ozval sa vám po rozhodnutí?

„Nie.“

Čižnár dávnejšie ohlásil, že ak Ústavný súd potvrdí porušenie vašich práv, tak povie veci, o ktorých doteraz mlčal. Mali by sa týkať vás a okolností vašej voľby. Viete, o čo by mohlo ísť?