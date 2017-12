Aká je teraz legitimita Čižnára ako generálneho prokurátora? (anketa)

Ústavný súd rozhodol, že Ivan Gašparovič porušil ústavu, keď nevymenoval Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora.

4. dec 2014 o 20:15 SME

Lucia Žitňanská,

podpredsedníčka Mosta-Hídu

Spochybnená. Vážne spochybnená.

Pavol Hrušovský,

poslanec KDH

Ústavný súd sa k Čižnárovi nevyjadroval. Vyjadroval sa k Čentéšovi. Je to preto hypotetická otázka.

Martin Poliačik,

poslane SaS

Legitimita novej voľby, expresne rýchleho vymenovania aj nástupu pána Čižnára do funkcie sú pochybné. Aby sa predišlo ďalším konaniam a zmätočným rozhodnutiam, bolo by najlepšie, ak by sa dobrovoľne vzdal funkcie a nechal prezidenta vymenovať Jozefa Čentéša.

Miroslav Kadúc,

poslanec OĽaNO

Počkám si na odôvodnenie rozhodnutia, ale je nepochybné, že legitimita pána Čižnára je spochybnená. Otázka je, do akej miery.

Robert Kaliňák,

minister vnútra za Smer