Slováci sa zapoja do novej operácie NATO v Afganistane

V Afganistane by malo pôsobiť 66 našich vojakov. Nová operácia nebude bojová, ale zameraná na výcvik.

5. dec 2014 o 10:46 TASR

BRATISLAVA. Slovenská republika sa zapojí do novej, nebojovej operácie NATO v Afganistane s názvom Resolute Support.

Jej súčasťou má byť od januára budúceho roku 66 slovenských vojakov. Navrhovaný mandát pre príslušníkov Ozbrojených síl musí ešte schváliť vláda i parlament.

"Už na summite NATO vo Walese sme deklarovali, že chceme aj naďalej prispievať k stabilizácii Afganistanu, pretože sme zodpovedným členom Aliancie. A tento záväzok aj plníme," uviedol minister obrany Martin Glváč.

O začatí novej operácie Resolute Support rozhodla tento rok 28. novembra Severoatlantická rada.

Narozdiel od predchádzajúcej operácie ISAF bude zameraná najmä na výcvik, poradenstvo a asistenciu pre afganské bezpečnostné zložky. Ide tiež o nebojovú operáciu.

Špeciálne sily, príslušníci do veliteľských štruktúr operácie, príspevok do nemocníc typu ROLE 1 a 2, národný podporný prvok a spojovacie spôsobilosti modulu nasaditeľných komunikačných a informačných systémov DCM-C - to bude podľa ministerstva obrany slovenský príspevok, ak mandát prejde legislatívnym procesom v navrhovanej podobe.

Predpokladá sa, že slovenskí vojaci budú v novej operácii pôsobiť až do jej ukončenia. Náklady budú hradené z rozpočtu rezortu obrany.