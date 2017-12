Parlament zamietol zodpovednosť funkcionárov za škody

S návrhom prišli Obyčajní ľudia, mal predchádzať korupcii. Poslanci Smeru ho neschválili.

5. dec 2014 o 12:42 SITA

BRATISLAVA. Parlament v piatok neschválil zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu pri výkone verejnej moci, v ktorej poslanci za OĽaNO navrhovali zaviesť funkčný mechanizmus trestania prešľapov a pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

Obyčajní ľudia chceli návrhom predchádzať korupcii, ktorá Slovensko podľa nich ročne oberá o približne 500 miliónov eur.

Právna norma stanovovala zásady, aby funkcionár verejnými prostriedkami neplytval, aby starostlivo zvážil ich využitie a aby sa snažil nachádzať čo najekonomickejšie riešenia situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť. V prípade, že verejný činiteľ nekoná v súlade s týmito zásadami alebo inými povinnosťami, ktorými je viazaný, zodpovedá za spôsobenú škodu.

Štátni a samosprávni funkcionári by zodpovedali za vzniknutú škodu nielen v prípadoch úmyselného zavinenia, ale aj na základe nedbanlivostného konania, teda keď vedeli, že svojím konaním môžu spôsobiť škodu, no spoliehali sa na to, že ju nespôsobia.

Uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom mal podľa novely OĽANO štát alebo územná samospráva. Podmienkou vzniku takéhoto nároku by bolo právoplatné rozhodnutie o porušení povinnosti pri nakladaní a správe majetku, pričom za takéto rozhodnutie by sa považoval aj výsledok výkonu kontroly, dozoru alebo dohľadu.