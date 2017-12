Občianstvo chce Kaliňák vracať ešte pred prijatím novely

Minister nechce čakať na schválenie novely o občianstve, nariadením začnú vracať občianstvo začiatkom roka.

5. dec 2014 o 15:01 SITA

BRATISLAVA. Minister vnútra Robert Kaliňák chce umožniť vrátenie občianstva tým, ktorí oň prišli pre zákon z roku 2010.

Ten prijala prvá vláda Roberta Fica ako reakciu na maďarský zákon o dvojakom občianstve.

Tvrdosť normy z roku 2010 má vyriešiť novela, ktorú má rezort vnútra pripravenú. Kaliňák však nechce čakať na prijatie samotnej novely a prichádza s vlastným riešením.

"Rozhodli sme sa prijať nariadenie ministra vnútra, ktoré bude odstraňovať tvrdosť tohto zákona. Ľuďom, ktorí získali občianstvo cudzieho štátu na základe trvalého pobytu, budú po prijatí a posúdení ich žiadosti občianstva v záujme Slovenskej republiky vrátené," povedal v rozhovore pre agentúru SITA minister Kaliňák.

Inšpiroval ich basketbalista Gavel

Dnes zákon umožňuje udeliť slovenské občianstvo na základe výnimky - keď je udelenie občianstva v záujme Slovenska. Týka sa najmä športovcov alebo vedcov.

Minister Kaliňák priznáva, že sa inšpirovali prípadom basketbalistu Antona Gavela, ktorý stratil slovenské občianstvo pre získanie nemeckého.

"Naďalej je pre nás dôležitý, tak dostal v rámci športovej výnimky občianstvo späť," vraví Kaliňák.

Na princípe výnimiek bude stáť ministerské nariadenie, ktorým budú vracať občianstvo všetkým, ktorí o to požiadajú. Musia však splniť podmienku, že cudzie občianstvo získali na základe trvalého pobytu v danej krajine.

"Každú žiadosť môžeme posúdiť individuálne s minimálnym nárokom na administratívnu záťaž na ľudí," objasnil minister.

Nariadenie by malo začať platiť začiatkom roka, následne o ňom budú informovať zastupiteľské úrady, ktoré o tejto možnosti oboznámia krajanov.

Občianstvo viazané na trvalý pobyt

Novelu zákona o občianstve má minister Kaliňák pripravenú už vyše roka. Legislatíva má odstrániť tvrdý zákon z roku 2010, ktorým človek príde o slovenské občianstvo automaticky po prijatí cudzieho občianstva.

Išlo o reakciu na maďarský zákon, ktorý umožnil, aby občianstvo Maďarska získali všetci ľudia, ktorých predkovia žili v Uhorsku a ovládajú maďarčinu.

Kabinet Ivety Radičovej chcel Ficov zákon upraviť, ale zmenu sa presadiť nepodarilo. Takto za štyri roky prišlo o slovenské občianstvo takmer 900 ľudí.

Udeľovanie občianstva by v chystanej novele malo byť viazané na trvalý pobyt. Znamenalo by to, že aj občan Slovenska by mohol nadobudnúť napríklad maďarské občianstvo a nestratil by pritom slovenské, ale za predpokladu, že má trvalý pobyt v Maďarsku.

Prijatie novely však podľa Kaliňáka nie je také jednoduché. Legislatívu konzultovali s rezortom diplomacie a tiež Radou Európy či Vysokým komisárom OBSE pre národnostné menšiny.

"Komunikácia s medzinárodnými inštitúciami sa momentálne viac sústredí na Ukrajinu, a aj preto ten zákon stojí," dodal Kaliňák.