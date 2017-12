Prepája Slovákov v cudzine: Kvalita života u nás môže byť vysoká

Slovensko môže byť zasľúbenou krajinou, hovorí Michal Kovács zo združenia Leaf.

Ľudia sa pozerajú na odlev mozgov ako na existenčný problém, ale šikovní ľudia za hranicami môžu byť aj veľkou príležitosťou pre Slovensko, hovorí Michal Kovács, ktorý v občianskom združení LEAF zodpovedá za program podporujúci prepájanie nadaných Slovákov v zahraničí a ich návrat na Slovensko.

Keď si spomeniete na kamarátov z mladosti, koľkí z nich odišli za hranice?

„Odhadujem to na takú pätinu spolužiakov zo strednej a z vysokej školy. Za komunizmu mi emigrovala aj dosť veľká časť rodiny do Španielska.“

Dnes pracujete v združení LEAF, ktoré sa snaží motivovať šikovných Slovákov na návrat z cudziny. Darí sa vám presviedčať ich?

„Nie je to o presviedčaní, my sa len snažíme prepojiť ľudí, ktorí chcú Slovensku pomôcť a zároveň podporiť Slovákov, ktorí o návrate uvažujú. Neťaháme ich však za nohu, aby sa vrátili späť. Začali sme s projektom, v ktorom sa snažíme vysokoškolským študentom v zahraničí ukázať, že aj na Slovensku je o nich záujem. Spolu so zamestnávateľmi vytvárame príležitosti, aby mohli nájsť zaujímavé stáže cez prázdniny alebo prácu v biznise, v štátnej správe i v treťom sektore. V roku 2013 sme tak umiestnili jedenásť a v roku 2014 už sedemnásť mladých ľudí, viacerí z nich študovali v Oxforde či v Cambridgei. Pilotne sme tento rok pomohli nájsť a pozvať späť na Slovensko aj staršieho človeka, ktorý pracoval v New Yorku, a vrátil sa pre lukratívnu ponuku manažovať súkromný investičný fond.“

Akú logiku má návrat pre ľudí, ktorí odišli do zahraničia za skúsenosťami?

„Veľa ľudí, ktorí odídu študovať von, často už na strednú školu, sa trochu odstrihávajú od slovenského pracovného trhu. Slovensko im už mnohokrát ako relevantná alternatíva na zamestnanie ani nenapadne. My sa snažíme vyslať signál, že aj na Slovensku sa dá zmysluplne pracovať. Keď sa napríklad na stáži osvedčia, môžu prísť znova a neskôr sa z toho môže vyvinúť aj obojstranne plnohodnotný pracovný vzťah. Stážami sa to len začína, postupne bude pribúdať viac možností pre skúsenejších ľudí.“

Aké stáže to sú?

„V poradenskej spoločnosti KPMG sme mali študenta, ktorý im pomáhal s analýzami a stratégiou pre ich nové startup štúdio, analytičku nám už dvakrát zobrali aj v U. S. Steele, právničku vo White & Case, v O2 zasa pracovali na stratégii a marketingu. Ľudia získavajú skúsenosti aj v treťom sektore či v štátnej správe, stážistov sme mali v Transparency International, ale aj v Národnej banke. Veľmi zaujímavá stáž bola na ministerstve zahraničných vecí, kde sa náš stážista mohol podieľať na príprave slovenského predsedníctva v EÚ. Sú to všetko intelektuálne podnetné veci, nikto sem neprichádza variť kávu alebo posúvať balíky.“

Ako študentov vyhľadávate?

„Spočiatku sa ich snažíme vyhľadávať aktívne, cez Facebook, Linkedin, cez ich komunity v zahraničí alebo prostredníctvom rôznych stredoškolských sietí, cez ktoré stále komunikujú, napríklad zo Sučian alebo z bratislavského Gymnázia Jura Hronca. Pomáhajú nám aj niektoré organizácie ako Slovenská akademická informačná agentúra, British Council, United World Colleges, Fulbrightova komisia, Nadácia otvorenej spoločnosti alebo Slovenská debatná asociácia. Dúfame, že čoraz viac sa o nás budú dozvedať aj z pozitívnych skúseností iných slovenských študentov v zahraničných komunitách.“

Ako reagujú na zrejme nečakanú ponuku na návrat?