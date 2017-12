Čižnár neodstúpi. Na Čentéša tlačí, aby prehovoril o voľbe

Generálny prokurátor žiada od Jozefa Čentéša objasniť v krátkom čase okolnosti voľby, inak prehovorí sám.

6. dec 2014 o 11:05 TASR





BRATISLAVA. Jozef Čentéš má objasniť okolnosti predchádzajúce kandidatúre generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára a morálno-etickú stránku kauzy.

Čižnár ho k tomu vyzval prostredníctvom rozhovoru v denníku Pravda.

Ak to Čentéš neurobí, Čižnár mieni prehovoriť sám.

V lete generálny prokurátor naznačil, že príde čas, keď povie veci, ktoré pôvodne nechcel. Teraz potvrdil, že to súvisí s Čentéšom.

Duel s Gašparovičom

Čentéš bude v nedeľu hosťom diskusnej relácie RTVS O päť minút 12. Mal by sa stretnúť s bývalým prezidentom Ivanom Gašparovičom.

Čižnár prezradil, že sa s Čentéšom v minulosti dohodli, že táto vec zostane medzi nimi.

Informoval tiež o tom, že mu Čentéš v piatok telefonoval a údajne mu sľúbil, že sa verejne vyjadrí.

"Zanalyzujem jeho vyjadrenia, zhodnotím, či mi to postačuje na to, aby na mňa prestala byť liata špina. Ak to objasní, aby to bolo zrejmé celému národu, tak budem spokojný. Nebudem mať potrebu sa k tomu už vyjadrovať. Tým pádom bude pre mňa celá kauza uzavretá," doplnil.

Vystúpenie Čentéša podľa Čižnára objasní aj to, prečo s kandidatúrou na generálneho prokurátora súhlasil až po dlhom váhaní.

Výkrik do tmy

Predstavitelia opozície Čižnára vyzývajú, aby dobrovoľne odstúpil z funkcie po štvrtkovom verdikte Ústavného súdu.

Ten zrušil rozhodnutie bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča z 28. decembra 2012 nevymenovať Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora.

Konštatoval, že nevymenovaním za generálneho prokurátora došlo k porušeniu základných práv Čentéša.

Čižnár výzvy opozície označil za výkrik do tmy.

"Moja voľba prebehla legálne, v súlade so všetkými právnymi predpismi, čo nakoniec potvrdil aj Ústavný súd. Keď niekomu začalo prekážať, že prokuratúra začína fungovať a teraz ma vyzýva na odstúpenie, tak bohužiaľ. Týmto prianiam nevyhoviem," vyhlásil.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Aká je teraz legitimita Čižnára ako generálneho prokurátora? (anketa)