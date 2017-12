Osuský: Keby som bol Kiskom, tak Čižnára vymením za Čentéša

Jozef Čentéš bol za generálneho prokurátora zvolený ako prvý a protiprávne ho nevymenovali, vraví poslanec SaS.

7. dec 2014 o 11:53 TASR

BRATISLAVA. Peter Osuský z SaS by na mieste prezidenta Andreja Kisku vymenil generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára za Jozefa Čentéša.

"Zavolal by som pána Čižnára, poďakoval mu za všetko, čo doteraz urobil, a vrátil by som do úradu pána Čentéša. To by mal byť spôsob, ako by sa mala kauza Čentéš vyriešiť," povedal Osuský.

Čentéš má podľa neho právo byť generálnym prokurátorom, keďže bol právoplatne zvolený ako prvý a Ústavný súd potvrdil, že ho mal vtedajší prezident Ivan Gašparovič vymenovať. Keďže tak neurobil, porušil jeho práva.

"Pán Čentéš bol právoplatne zvolený ako prvý. Aj pán Čižnár bol právoplatne zvolený, ale platí, že ten, ktorý bol prvý, má prednosť pred tým, ktorý bol zvolený po protiprávnom nevymenovaní," vysvetlil svoj postoj Osuský.

Pavol Hrušovský z KDH nechce špekulovať o možných riešeniach.

Návrat stavu pred vymenovanie Jaromíra Čižnára považuje za hypotetické riešenie. Nazdáva sa, že to nie je možné.

Premiér Robert Fico (Smer) nevidí napriek rozhodnutiu Ústavného súdu v otázke generálneho prokurátora cestu späť.

Čižnár už v rozhovore pre Pravdu avizoval, že sám odstúpiť nemieni.

