Čentéš prehovoril o dohode s Čižnárom, kandidatúru mu odsúhlasil

Ďalšie vyjadrenia v diskusii RTVS

Nevymenovaný generálny prokurátor vníma výšku odškodného ako signál.



Jozef Čentéš v nedeľu v RTVS povedal, že rozhodnutie súdu vníma ako historický okamih, pretože Ivan Gašparovič je podľa jeho vedomostí prvým prezidentom v novodobej histórii Slovenska, o ktorom Ústavný súd skonštatoval, že porušil práva fyzickej osoby.

Zároveň sa podľa neho ešte v histórii nášho Ústavného súdu nestalo, aby priznal fyzickej osobe tak vysoké odškodné ako jemu. „Aj takto vyjadril, ako hlboko boli porušené moje práva,“ uviedol.

Ústavný súd priznal Čentéšovi odškodné vo výške 60-tisíc eur, tie prokurátor prisľúbil venovať na charitu a združeniu Via Iuris.

Gašparovič hovoril o politike

Na otázku moderátora, či neľutuje, že vstúpi do histórie ako prvý prezident, ktorý rozhodol protiústavne, Gašparovič uviedol, že mu je ľúto, že došlo k spolitizovaniu celej kauzy.

„Ústavný súd nerozhodol v zmysle Ústavy, zákona a ostatných noriem, ale vyslovene politicky,“ zdôraznil bývalý prezident.

Ten ešte podľa jeho slov nevie, či využije možnosť obrátiť sa v tejto veci na medzinárodné súdne inštancie. Rozsudok si musí najprv preštudovať.

Dokumenty, na ktoré sa Čentéš pri ústavných sťažnostiach odvolával, nehovoria podľa Gašparoviča, že musí byť zvolený alebo menovaný. „A keďže nesplnil dôvody, ktoré sú dané na takúto funkciu, od prezidenta nemohol nikto nič čakať, len to, že nevyhovie.“

Návrat ku skartácii

Podľa Čentéša senát Ústavného súdu dôkladne preskúmal štyri dôvody, pre ktoré ho bývalý prezident nechcel vymenovať.

Gašparovič, naopak, tvrdí, že súd sa okrem prípadu skartovania výpovede Igora Matoviča ostatnému nevenoval.

Čentéš sa vyjadril, že Ústavný súd suploval úlohu bývalého prezidenta, lebo vypočul všetkých svedkov, pričom Gašparovič ho vtedy neprijal.

Ku skartácii Čentéš uviedol, že išlo o ľudský omyl, čo podľa neho takto vyhodnotili aj jeho nadriadení a tiež svedkovia pred Ústavným súdom.

„V banálnom výsluhu svedka (Matoviča) toľko chýb,“ poznamenal Gašparovič.

Čentéš reagoval slovami, že Gašparovič mal vo svojom zdôvodnení k nevymenovaniu viaceré chyby, napríklad zlý dátum Matovičovho výsluchu a iné.

„Pán Čentéš by mal vedieť, že aj nedbanlivosť je trestná. Hovorí, že sa dopustil ľudského omylu, z nedbanlivosti, a on za to dostal odmenu od ústavného súdu. A teraz sa ide chváliť, že to ide dať ľuďom, ale mal dostať trest, nie odmenu,“ poznamenal Gašparovič.

tasr, sita