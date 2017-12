Čižnár opísal svoju voľbu za generálneho prokurátora inak ako vlani

Šéf prokuratúry, ktorý zväčša mlčí, sa posťažoval na nevymenovaného generálneho prokurátora Jozefa Čentéša.

8. dec 2014 o 13:44 SITA, Matúš Burčík

BRATISLAVA. Jaromír Čižnár, ktorého vlani Smer zvolil za generálneho prokurátora, v pondelok predstavil ďalšiu verziu, ako to bolo s jeho kandidatúrou.

Ohradil sa najmä proti tomu, ako udalosti pred jeho voľbou prezentoval v parlamente zvolený kandidát bývalej vlády Jozef Čentéš, ktorého však prezident Ivan Gašparovič do funkcie nevymenoval. Čižnárovo vysvetlenie je iné ako vlani.

Tlačová beseda o Čentéšovi je Čižnárovým najobšírnejším verejným vystúpením od príchodu do funkcie. Kontaktu s médiami sa pri zásadnejších kauzách vyhýba.

Generálny prokurátor odmietol, že by v čase, keď zvažoval kandidatúru, kontaktoval Čentéša, aby sa ho pýtal na jeho stanovisko. Naopak, tvrdí, že mu opakovane tajne volal Čentéš a „veľmi úpenlivo“ ho prehováral, aby kandidoval.

„Posledný moment, ktorý ma viedol k tomu, že som nakoniec súhlasil, bolo prehováranie pána Čentéša,“ spomínal šéf prokuratúry, ktorý má ako bývalý spolužiak z vysokej školy blízky vzťah s premiérom Robertom Ficom zo Smeru.

Čentéš v pondelok nereagoval, mobil mal vypnutý. Čižnárovi podľa jeho slov oznámil, že ochorel.

Kto čo hovoril

V čase, keď ohlasoval kandidatúru, Čižnár okolnosti rozhodovania opísal celkom inak. „V posledných dvoch dňoch ma oslovilo šesť zo siedmich krajských prokurátorov, aby som kandidatúru prijal, čo je pre mňa podstatné. Všetci zdôraznili, že to je nielen ich osobný názor, ale aj názor prokurátorov, ktorých riadia,“ povedal pre denník Pravda 13. júna 2013.

V ten istý deň Smer oznámil, že Čižnára navrhne a 18. júna ho aj zvolili.

Schôdzky s Čentéšom sa podľa Čižnára začali vlani niekedy v máji. O ich utajenie podľa neho žiadal Čentéš, ktorý o nich prehovoril až v nedeľu v RTVS.

Dlho váhal

Čižnár s kandidatúrou skutočne niekoľko mesiacov váhal.

V polovici marca oznámil, že jeho rozhodnutie v prospech kandidatúry je 30 k 70 a čaká na rozhodnutie Ústavného súdu v Čentéšovej kauze. „Potom sa vyjadrím, čo však neznamená, že dám súhlas.“ Na druhý deň už povedal, že skôr kandidovať nebude, lebo nemá stopercentnú podporu v Smere ani na prokuratúre.

Teraz Čižnár tvrdí, že zvažoval úplný odchod, lebo bol s kolegami znechutený zo situácie na prokuratúre. Ako dôvod, prečo sa zdráha, to vraj oznámil aj Čentéšovi. „Pán Čentéš povedal, že on chce, aby som to bol ja, pretože tam príde nejaký... a bude zle.“

V tom čase sa ako kandidáti spomínali Eva Mišíková, Dušan Kováčik a Viera Kováčiková.