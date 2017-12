Ftáčnik možno pomôže Ficovi, môže byť splnomocnencom vlády

Milan Ftáčnik chce po neúspechu vo voľbách bratislavského primátora riadiť komunálne reformy.

9. dec 2014 o 8:57 Matej Dugovič

BRATISLAVA. Dosluhujúci primátor Bratislavy Milan Ftáčnik chce po neúspechu v novembrových voľbách pomôcť vláde Roberta Fica zo Smeru s reformami. Informáciu, že by pre Ftáčnika mohla zriadiť úrad splnomocnenca pre reformu verejnej správy, priniesla ako prvá RTVS na svojom Facebooku.

Ftáčnik zatiaľ hovoril iba neoficiálne s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom a ministrom financií Petrom Kažimírom, oficiálnu ponuku nedostal. Úrad vlády na otázky neodpovedal.

Splnomocnenec by podľa Ftáčnika mohol pomôcť s eurofondmi pre samosprávy pod ministerstvom pôdohospodárstva, prípravou štátnej politiky mestského rozvoja či pripraviť podklady na zefektívnenie výkonu samosprávy a komunálnu reformu.

Ftáčnik hovorí aj o riešení problému menších obcí, ktoré ani po týchto voľbách nechce nikto riadiť alebo pre ne pracovať.

„Niektoré obce sa dobrovoľne dohodli, že určité činnosti budú robiť cez spoločné obecné úradovne. Treba diskutovať, či to má zostať dobrovoľné, alebo to možno posilniť zákonom, ktorý by zefektívnil výkon samosprávy plošne na celom Slovensku.“

Právnik Jaroslav Pilát hovorí, že splnomocnenec by mal dokončiť oddelenie samospráv od štátu, ktorému sa venoval bývalý a doteraz posledný splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy Viktor Nižňanský za vlády Mikuláša Dzurindu (vtedy SDKÚ).

Ftáčnik tvrdí, že chce byť aktívny vo verejnom živote, napríklad cez neziskovú organizáciu. Najbližšie parlamentné voľby ho vraj nelákajú.

„Svoj priestor vidím najmä v oblasti samosprávy, chcel by som sa vyjadrovať aj k životu v Bratislave.“ Neplánuje ani vstúpiť do Smeru. „Pred desiatimi rokmi som dostal ponuku, ale rozhodol som sa byť nestraníkom.“

