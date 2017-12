Polis: SNS a SMK majú šancu, SDKÚ a SaS sú mimo

KDH je až za druhou Sieťou a tretími Obyčajnými ľuďmi. SaS, SDKÚ a Nova sú pod štyrmi percentami.

9. dec 2014 o 11:40 SITA

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom decembra, ich víťazom by sa so ziskom 38,3 percenta stala strana Smer.

Druhou najsilnejšou stranou v parlamente by s 11,9 percenta bola Sieť, tretiu priečku by s 8,4 percenta obsadilo hnutie OĽaNO.

Vyplýva to z výsledkov telefonického prieskumu agentúry Polis Slovakia pre agentúru SITA, ktorý vykonali od 1. do 7. decembra na vzorke 1 463 respondentov.

Do národnej rady by sa dostali aj poslanci za KDH, ktoré by volilo 8,2 percenta respondentov, a za stranu Most-Híd, ktorým by svoj hlas dalo 7,8 percenta opýtaných.

Potrebnú päťpercentnú hranicu pre vstup do parlamentu by dosiahla aj SNS (5,2 percenta) a SMK (5,1 percenta).

Na druhej strane, menej ako päť percent by získala SaS (3,9 percenta), SDKÚ (3,1 percenta) a Nova (2,4 percenta).

Preferencie sú vyrátané z 55-percentnej účasti. Nerozhodnutých bolo 25 percent respondentov, voliť by nešlo 20 percent.

Ak by voľby dopadli takto, v parlamente by sedelo 68 poslancov za Smer, 21 poslancov za Sieť, OĽaNO by zastupovalo 15 zákonodarcov, KDH a Most-Híd po 14 a strany SNS a SMK po deväť poslancov.