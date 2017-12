Rodičia nebudú mať pre deti garantované miesta v škôlkach

Návrh Miroslava Beblavého zo Siete vládny Smer nepodporil. Podľa Ľubomír Petráka sa opatrenie dnes nedá financovať.

9. dec 2014 o 12:04 tasr, sita

BRATISLAVA. Rodičia nebudú mať zákonom garantované miesto v škôlkach pre svoje deti. Poslanci v utorok odmietli zákon o zabezpečení predškolskej starostlivosti z dielne Miroslava Beblavého zo Siete.

"Navrhujeme dať rodičom istotu, že obec zabezpečí pre deti miesto v materskej škole alebo detskej skupine, a ak nie, tak im ako náhradu poskytne aspoň finančnú pomoc vo výške rodičovského príspevku," navrhoval Beblavý.

Podobný systém tzv. predškolskej garancie majú podľa neho k dispozícii napríklad rodičia detí v Spolkovej republike Nemecko.

Zvýšené náklady na predškolskú starostlivosť samosprávam chcel opozičný poslanec zabezpečiť zvýšením výnosu podielových daní pre mestá a obce na úroveň 70,3 percenta.

Beblavý chcel do procesu umiestňovania detí do škôlok zapojiť nielen obce, ale aj súkromné subjekty.

"V niektorých menších obciach totiž vzhľadom na demografickú krivku nebude potrebné budovanie nových zariadení, ale bude postačovať využívanie kapacít súkromných a cirkevných škôl či v budúcnosti nimi zriadených detských skupín," vysvetlil.

Poslanec poukázal na dnešný stav na Slovensku, keď rodičia nemajú zaručené miesto v škôlke pre deti od troch do šiestich rokov.

"Podľa medializovaných informácií obce a mestá nezriedka zamietnu stovky žiadostí o prijatie do materských škôl, čo so sebou prináša mnoho problémov," uviedol Beblavý. Jedným z najvážnejších problémov je, že kým rodičia nenájdu opateru pre dieťa, nemôžu pracovať. "To má negatívne dôsledky na rodinný rozpočet," povedal Beblavý.

Ľubomír Petrák zo Smeru v diskusii v pléne súhlasil, že nedostatok škôlok je problém, pochybuje však o úprimnosti úsilia opozičného poslanca. Poukázal, že vláda dá 10 miliónov eur na škôlky v tých lokalitách, kde sa nedajú stavať z eurofondov.

Parlament neskôr aj schválil novelu školského zákona, na základe ktorej bude môcť ministerstvo školstva financovať zvyšovanie kapacít materských škôl. Rezort predpokladá, že do roku 2020 by sa tak do materských škôl malo dostať až 95 percent detí vo veku od 4 do 6 rokov.