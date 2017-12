NBÚ môže mať problémy s previerkami sudcov

Previerky sudcov zatiaľ Ústavný súd pozastavil, bezpečnostný úrad tvrdí, že na ne nemá kapacity.

9. dec 2014 o 14:59 TASR

BRATISLAVA. Národný bezpečnostný úrad nemusí bez navýšenia kapacít zvládnuť bezpečnostné preverenie sudcov.

Pre TASR to uviedol predseda Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ Jozef Viskupič (OĽaNO) s tým, že tieto obavy dnes na pôde výboru vyslovil riaditeľ NBÚ Jozef Magala.

"Momentálne v roku 2014 boli kapacitne na strope. Vedeli by možno pokryť to, ak by preverovali len nových sudcov, ale ak to pôjde plošne, je to kapacitne ohrozené. Pred NBÚ zároveň stoja nové úlohy, ktoré súvisia s predsedníctvom SR v EÚ v roku 2016 a výstavba novej budovy NATO v Bruseli, na čom NBÚ participuje," reprodukoval Magalove slová Viskupič.

Jediné riešenie sa javí vo zvýšení rozpočtu pre úrad. "Pri súčasnom rozpočte je z hľadiska kapacity NBÚ na hrane," priznal Viskupič.

Plošné previerky sudcov presadil vládny Smer. Sudcovia to odmietali a obrátili sa na Ústavný súd. Ten účinnosť plošných previerok pozastavil.

Návrh na Ústavný súd, aby posúdil, či je preverovanie sudcovskej spôsobilosti v súlade s Ústavou SR, podal 1. septembra podpredseda Súdnej rady Ján Vanko.

Novozvolená predsedníčka Súdnej rady Jana Bajánková sa k ústavnej sťažnosti pripojila. Ústavný súd ju 17. septembra prijal na ďalšie konanie a pozastavil účinnosť zmien týkajúcich sa overovania sudcovskej spôsobilosti.

NBÚ už aj bez sudcovských previerok zaznamenal nárast bezpečnostných previerok fyzických osôb. Kým v roku 2013 vydal 2540 osvedčení, tento rok ukončil 4274 previerok.

Nárast podľa NBÚ súvisí s potrebou vykonať veľký počet opakovaných bezpečnostných previerok na oboznamovanie s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné.

Potrebné kapacity úrad dočasne zabezpečil z vnútorných zdrojov, najmä prerozdelením agendy a presunom termínov plnenia úloh s nižšou prioritou. Podľa NBÚ je však takýto postup dlhodobo neudržateľný.