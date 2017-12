Poslanec Mičovský hovoril o rozkrádaní dreva, Lesy SR ho zažalovali

Vedenie podniku sa tak rozhodlo po tom, ako Ján Mičovský obvinil Lesy SR z rozkrádania pre zvýšené ceny za odvoz dreva.

10. dec 2014 o 10:51 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky podal pre ochranu svojej povesti a dobrého mena žalobu a zároveň aj trestné oznámenie na poslanca Jána Mičovského. Dôvodom sú Mičovského vyjadrenia zo 4. decembra, keď podnik obvinil z rozkrádania v súvislosti so súťažami na odvoz dreva.

Od Mičovského budú žiadať ospravedlnenie a náhradu nemajetkovej ujmy, povedal hovorca Lesov SR Vlastimil Rezek.

Malých prepravcov nahradili drahší, povedal Mičovský

Mičovský pred pár dňami povedal, že malých prepravcov dreva nahradili Lesy SR novými, ktorí sú drahší.

"To, čo sa udialo v posledných mesiacoch v oblasti odvozu dreva, vo verejnom obstarávaní tohto výkonu, sa nedá pri najväčšej slušnosti nazvať inak ako rozkrádanie," vyhlásil Mičovský.

"Doteraz prepravcovia vozili kubík dreva za 4,26 eura. Teraz títo veľkí, čo to vysúťažili, vozia, budú voziť na štyri roky za 6,33 eura. Nárast týchto zdanlivo malých, nenápadných čísiel je 49 percent," konštatoval Mičovský. Podľa jeho prepočtov by sa tak odvoz dreva predražil o 11 miliónov eur, keďže Lesy SR odvážajú ročne prostredníctvom cudzích prepravcov približne 1,3 milióna metrov kubických dreva.

Malých prepravcov dreva z tendra podľa Mičovského vyradili "zaujímavé súťažné podmienky". Zadávateľ požadoval od účastníkov obrat 10 miliónov eur, finančnú zábezpeku 330-tisíc eur a 33 špecializovaných áut na odvoz dreva.

Lesy oponujú

Podľa Lesov SR vychádzajú Mičovského obvinenia z neúplných a nepravdivých informácií. Ako povedal Rezek, podnik mal záujem vysúťažiť silných, spoľahlivých a stabilných obchodných partnerov, ktorí dokážu vzhľadom na svoje ekonomické postavenie na trhu zabezpečiť odvoz dreva kvalitnými odvoznými súpravami s minimálnymi ekologickými dopadmi na životné prostredie.

Pripomenul, že v procese verejného obstarávania cenu zákazky generuje súťaž, ktorá je podľa Lesov SR primeraná (0,26 eura/m3/km), keďže je rovnaká ako cena, za ktorú ich špecializovaný odštepný závod realizuje odvoz v tomto roku.

"Kde pán Mičovský berie istotu, že malí prepravcovia by to odviezli za menej? Koncom roka sa im skončili zmluvy a odmietali predĺženie kontraktu, pretože nesúhlasili s cenami, ktoré si vysúťažili. Čiže v tomto prípade ide o hrubé zavádzanie z jeho strany. Malí prepravcovia by museli rovnako súťažiť a nikto nevie povedať, že by to dokázali voziť za menej peňazí,“ povedal Rezek.