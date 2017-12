Bystrická Rooseveltova nemocnica obhajuje zmluvu o strave

Ak by stravovanie mala v réžii nemocnica, po rekonštrukcii priestorov by podľa nich bola cena podobná, ako pri zmluve s Dora Gastro Slovakia.

10. dec 2014 o 14:00 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Vedenie banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice obhajuje kritizovanú zmluvu s firmou Dora Gastro Slovakia ako externým dodávateľom stravovacích služieb.

Podľa hovorkyne nemocnice Ruženy Maťašeje nebola schopná nemocnica zmodernizovať stravovaciu prevádzku vo vlastnej réžii. Celý projekt vrátane rekonštrukcie aj prevádzku stravovania dala preto externej dodávateľskej firme.

Firmu Dora Gastro Slovakia nemocnica vybrala elektronickou aukciou ako najlacnejšiu z troch ponúk.

Zmluvu uzavrela koncom októbra 2013 na desať rokov, pričom celková hodnota zákazky je takmer 23,255 milióna eur bez DPH na dobu trvania zmluvy po prepočítaní na počet predpokladaných vydaných jedál.

"Celková suma investície - rekonštrukcia a modernizácia, bola 3 747 741 eur bez DPH, pričom v zmluve pozostáva z niekoľkých na seba nadväzujúcich etáp. Proces sa začal rekonštrukciou kuchyne, pokračoval rekonštrukciou jedálne, skladov, výmenou technológie a na záver výmenou kontajnerov na rozvoz stravy a tabletového systému,“ uvádza vedenie nemocnice.

Ako ďalej informuje, pôvodná cena stravnej jednotky pre pacientov bola v čase, keď tieto služby zabezpečovala nemocnica, 6,30 eura bez DPH a cena za ktorú stravnú jednotku dodáva Dora Gastro Slovakia je 8,99 eura bez DPH.

Cena podľa nemocnice zahŕňa len cenu surovín a prevádzkové náklady prípravy jedál.

"Nie sú v nej zahrnuté náklady na investície ani náklady na správnu réžiu. Pri zohľadnení týchto, pre cenotvorbu podstatných vstupov, by nás stávala strava 8,66 eura bez DPH. Teda porovnateľne s cenou, za akú nám dodáva stravu Dora Gastro Slovakia,“ uvádza sa v stanovisku Rooseveltovej nemocnice, ktorej riaditeľom je poslanec Národnej rady SR za stranu Smer-SD Vladimír Baláž.

Ku kauze predražených tendrov na dodávanie stravy do štátnych nemocníc by sa mal do siedmich dní zísť aj mimoriadny zdravotnícky výbor. O jeho zvolanie požiadala v stredu opozícia.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Pri jedálňach nemocnice obišli zákon, prenájom preverí polícia