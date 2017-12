Lajčák: Situácia na Ukrajine dnes dáva dôvod na optimizmus

Ministri zahraničných vecí krajín V4 navštívia prvýkrát v kompletnej zostave novú ukrajinskú vládu.

10. dec 2014 o 16:05 SITA

BRATISLAVA. Situácia na Ukrajine sa vyvíja dynamicky. Ak pred desiatimi dňami boli dôvody mať veľké obavy, dnes sú dôvody, aby sme boli optimistickí a verili, že veci sa pohnú dobrým smerom, vyhlásil v stredu minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Zdôraznil, že trend pre stredu je pozitívny. Doplnil, že bola dohodnutá demarkačná línia, od ktorej sa bude sťahovať vojenská technika a to je zásadný predpoklad, aby sa nastolilo prímerie.

Minister Lajčák spolu s kolegami z Visegrádskej štvorky navštívi na budúci týždeň Ukrajinu. Bude to jedna z prvých, ak nie vôbec prvá zahraničná návšteva po sformovaní novej ukrajinskej vlády.

„Chceme dať najavo, že pre nás ako susedov Ukrajiny, je dianie v tejto krajine dôležité,“ vyhlásil.

Rokovať by mali aj o pripravovanej pomoci Slovenska Ukrajine. Hovoriť by mali aj o pripravovanom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré by sa malo konať v januári alebo vo februári.