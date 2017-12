Platy poslancov neporastú, Kiska ich podpisom zmrazil

Proti zmrazovaniu platov protestujú sudcovia. Obhajuje ich aj minister spravodlivosti.

10. dec 2014 o 14:44 TASR

BRATISLAVA. Platy politikov a ďalších ústavných činiteľov sa nebudú valorizovať ani budúci rok. Opätovné zmrazenie miezd podpísal prezident Andrej Kiska.

Novelu zákona do parlamentu predložilo 19 poslancov vládneho Smeru. Tí vypočítali, že zmrazenie bude znamenať úsporu na úrovni 14,1 milióna eur.

Poslancom, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi a podpredsedovi kontrolného úradu a generálnemu prokurátorovi tak bude aj v roku 2015 patriť mzda a paušálne náhrady na úrovni určenej ešte v roku 2011.

Týka sa to aj odmien pre asistentov poslanca a výdavkov na prevádzku poslaneckej kancelárie. Platy nebudú rásť ani sudcom a ostanú na úrovni roku 2012, zmrazená zostáva aj mzda verejnej ochrankyne práv.

Sudcovia to podobne ako vlani vnímajú kriticky, proti zmrazovaniu sa postavila Súdna rada. Nie sú jej totiž známe žiadne výnimočné okolnosti, ktoré by odôvodňovali zásah do ich materiálneho zabezpečenia.

Na stranu sudcov sa postavil aj minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru). Podľa neho totiž momentálne nie sú z ústavnoprávneho hľadiska na zmrazenie platov sudcov splnené podmienky.

"Chýba tam občasnosť, respektíve výnimočnosť situácie a hospodársky zlá situácia v krajine," povedal Borec. Myslí si, že sudcovia sa obrátia na Ústavný súd.