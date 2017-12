Živé zviera ostane vecou, kontrola množenia psov nebude

Podľa liberálov by išlo len o zdanlivo kozmetickú úpravu, ich novelu Občianskeho zákonníka parlament nepodporil.

11. dec 2014 o 11:31 TASR

BRATISLAVA. Živé zviera ostane z hľadiska práva hnuteľnou vecou. Národná rada totiž vo štvrtok nepodporila novelu Občianskeho zákonníka od SaS.

Liberáli chceli zviera definovať tak, že má zvláštny význam a hodnotu ako zmyslami obdarený živý tvor, nie je vecou a ustanovenia o veciach sa na živé zviera použijú obdobne len v rozsahu, v ktorom to neodporuje jeho povahe.

Poslanci SaS zdôrazňovali, že ide len o zdanlivo kozmetickú úpravu.

"Pre prax je to esenciálna zmena. Dnes nemôžete zachrániť život alebo zdravie zvieraťa, ak by ste popritom poškodili nejakú inú drahšiu vec. Napríklad psa z rozhorúčeného auta nemôžete zachrániť, ak by ste museli rozbiť okno, lebo okno je drahšie ako pes. To je absurdné," upozorňovala Lucia Nicholsonová.

SaS priniesla túto novelu podľa vzoru Českej republiky.

"V súčasnosti je zviera definované ako vec. Pes ale nie je televízor, práčka ani auto, je to cítiaca živá bytosť, ktorá cíti bolesť a smútok. Slovenská legislatíva by na to mala myslieť," uviedol Martin Poliačik.

Liberálom neprešla ani novela zákona o podmienkach držania psov. Jej cieľom bolo zaviesť právnu úpravu na kontrolu množenia psov a ustanoviť podmienky chovu za účelom ich množenia. Ak by opoziční poslanci uspeli, predaj z neregistrovaného chovu by bol nelegálny.

Podľa SaS je v súčasnosti chov a množenie psov kontrolované len tým spôsobom, že tzv. chovné stanice jednotlivých plemien sú nahlásené chovateľským zväzom týchto plemien a tie kontrolujú, či chovy spĺňajú štandardy.

"Na druhej strane existujú chovy, kde nie sú dodržiavané podmienky držania a chovu zvierat stanovené vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva. Často sú samice psov v nekontrolovaných chovoch držané pod fóliovníkmi, v tmavých pivniciach, bez venčenia, denného svetla, sociálneho kontaktu, bez veterinárneho ošetrenia, vhodnej stravy, s kožnými a inými chorobami," upozorňovali Poliačik a Nicholsonová.

Absencia kontroly podľa nich vedie jednak ku genetickým zmenám na plemenách či skrytým chorobám a hlavne k nevhodným podmienkam chovu, vedúcim k týraniu. Z tohto dôvodu navrhovali zaviesť povinnosť pre každého, kto bude chcieť predávať psy mimo chovateľských staníc registrovaných v chovateľských zväzoch, mať od veterinárnej správy potvrdenie o tom, že má vhodné podmienky na tento chov, a že ich aj dodržiava.