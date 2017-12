V Okoličnom objavili základy vzácneho zničeného oltára

Pôvodný gotický oltár, ktorý vytvoril Majster z Okoličného a podieľal sa na ňom aj Majster Pavol z Levoče, sa nezachoval.

11. dec 2014 o 18:50 Daniel Vražda

Ani o jeho základoch nikto netušil.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Kryptu aj vzácne základy pôvodného gotického oltára z prvej štvrtiny 16. storočia objavili archeológovia v Kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom.

„O oltári sme ani netušili. Mysleli sme si, že základ terajšieho oltára je pozostatkom pôvodného. Teraz vieme, že sme sa mýlili,“ hovorí Jozef Tomaga, správca rímsko-katolíckej farnosti v Okoličnom, ktoré je dnes súčasťou Liptovského Mikuláša.

Oltár vznikol v dielni Majstra z Okoličného, ktorý spolupracoval aj s Majstrom Pavlom z Levoče. Minimálne plastiky sv. Kataríny a sv. Barbory vytvoril pre kostol Majster Pavol.

Františkáni museli odísť z kostola počas reformácie. Predpokladá, že 130 rokov čiastočne využívala kostol reformovaná evanjelická cirkev. Začiatkom 18. storočia, keď sa Ján Okoličáni vrátil ku katolíckej viere, vznikla myšlienka, aby sa františkáni vrátili.

Tomaga hovorí, že podľa záznamov evanjelici oltár spálili. „Zostali len krídlové obrazy. Časti oltára františkáni predali a sú v slovenských a zahraničných galériách.“

Majster z Okoličného patril k najlepším maliarom stredoeurópskej neskorej gotiky.

Prvý jeho obraz Ukrižovanie sa dostal do Slovenskej národnej galérie len pred niekoľkými rokmi zo súkromnej zbierky v Martine za stotisíc eur. O obraz sa zaujímali aj galérie v Prahe a Budapešti.

„V zbierke gotického umenia SNG sa obraz porovnateľnej kvality v podstate nevyskytoval,“ hovorí kurátor zbierky Dušan Buran.

V blízkosti hlavného oltára našli dva hroby (koniec 16. a začiatok 17. storočia) pravdepodobne vysokopostavených františkánov, odkryli aj kryptu. Tomaga hovorí, že o nej vedeli, ale nikto netušil, kde presne bola, ako vyzerá ani čo je v nej.

„Posledných 110 rokov do nej nikto nevkročil. Z hygienických dôvodov sme ju neotvárali, nahliadli sme do nej len cez malý otvor. Malo by tam byť pochovaných 25 františkánov.“ Antropologický výskum urobia vedci z Prírodovedeckej fakulty UK.

„Hlavný oltár sa prepadol približne až o 80 centimetrov. Budúcimi stavebnými prácami chceme rešpektovať pôvodnú výšku podláh a ponechať oltár v celej jeho kráse,“ hovorí správca.