Kopali vo viniciach, hľadali najkrajší kameň Slovenska

Levický zlatý ónyx je jedinečný dekoračný kameň, ktorý nemá v Európe obdobu.

13. dec 2014 o 9:01 Alena Štifilová

Najväčšiu slávu zažil levický zlatý ónyx medzi vojnami. Komunisti znemožnili jeho vývoz a znehodnotili značku. Dnes predstavuje takmer neobchodovateľnú položku. Napriek tomu ide o jedinečný dekoračný kameň, ktorý nemá v Európe obdobu.

Táto ónyxová stena vyrazí každému dych, tvrdil nemecký architekt Ludwig Mies van der Rohe, keď presviedčal Fritza Tugendhata, aby kameň kúpil.

Objavil ho v Hamburgu, kam ho priviezli z pohoria Atlas v Maroku a jeho cena bola horibilná.

Hovorí, že sa vyšplhala až do výšky dvestotisíc korún, za ktoré ste mohli v 20. rokoch minulého storočia kúpiť v Brne niekoľko domov. Kameň bol navyše záväzne predaný, mali z neho vyrobiť dve veľké vázy pre luxusný parník, ale Miese bol ním taký nadšený, že sa nedal odbiť.

Mal šťastie, že mladí manželia, ktorí museli na ostatných mešťanov pôsobiť ako blázni, čo si nechávajú z opačnej strany sveta dovážať módne výstrelky, mu absolútne dôverovali.

Nakoniec sa viac ako šesť metrov dlhá stena stala zlatým srdcom vily Tugendhat. Miese jej medovožltú farbu s bielymi prameňmi prirovnával k vlasom mladej dievčiny.

Keď sa po nainštalovaní do priestoru ukázalo, že je navyše aj transparentná a určité jej miesta žiaria načerveno, ak na ne dopadá zapadajúce slnko, jeho radosť sa nedala opísať. Sám predtým dohliadal na rezanie, aby čo najviac vyniklo žilkovanie.

Stena sa stala fenoménom a vila dedičstvom UNESCO.

Ónyxová stena vo vile Tugendhat v Brne.

Foto: SITA/AP

Kresba a farba sú jedinečné

Prečo Tugendhatovci nedoviezli ónyxový kameň z Levíc, môžeme len hádať.

Nebolo nevyhnutné cestovať tak ďaleko, vo svete sa nachádza asi osem nálezísk, v Európe len jedno. To naše. Levický zlatý ónyx je unikátny.

Možno to bola snaha o prestíž, brnianske funkcionalistické vily rástli v tých rokoch ako huby po daždi a ich majitelia sa predháňali vo využití drahých materiálov. Z čím väčšej vzdialenosti ich doviezli, tým vyšší kredit získali.

Alebo za tým stáli obchodné vzťahy s nemeckými a africkými kamenármi. Tiež nie je isté, či by firmy pôsobiace v Leviciach dokázali takú veľkú zákazku zrealizovať.

„Má špecifické vlastnosti,“ vysvetľuje Marián Lacek, majiteľ spoločnosti Zlatý ónyx Levice, ktorá vznikla potom, čo Slovenský priemysel kameňa skrachoval a ocitol sa v dražbe.

„Je krehký, láme sa. Bohatá kresba si žiada jednoduché tvary, čo sa týka interiéru, je skôr čerešničkou na torte než nosným prvkom, nemôžete ním priestor zahltiť. V porovnaní s ostatnými ónyxami vo svete má pravdepodobne najkrajšiu kresbu a najkrajšiu farbu, čo si cenia aj v zahraničí.“

„Podľa mňa je to najkrajší dekoračný kameň Slovenska,“ hovorí sochár Peter Barta.

„Práca s ním je náročná, je to krehkejší materiál, ktorý sa pri opracovaní štiepi. Preto sa obrába najmä brúsením a leštením na rozdiel od mramoru, ktorý možno aj sekať. Výsledný efekt je prekrásny, v exteriéri pôsobí ako šperk, hlavne keď cez kameň prechádza svetlo. Je to nádherná hra svetla, socha zrazu ožije, luminuje. Pocit, ktorý vo mne tento materiál vyvoláva, sa dá len ťažko opísať slovami,“ vyznáva sa.

Blok levického zlatého ónyxu po prepílení.

Foto: Archív Zlatý ónyx Levice

Skupovali vinice, hľadali ónyx

Schoellerovci, vlastníci levického panstva od roku 1867, síce pod vrchom Šiklóš ťažili, ale hlavne travertín, ktorý drvili a využívali na dláždenie ciest. Zmenilo sa to začiatkom 30. rokov, keď do mesta prišla firma Jaroslava Vindušku Československý kameňopriemysel Spišské Vlachy a jedna z najväčších nemeckých spoločností Thust& comp. Tá sa v tých rokoch špecializovala na výrobu panovníckych sarkofágov, celý sortiment vyvážala do Nemecka.

Thust a Vinduška sa predbiehali v skupovaní viníc, na ktorých predpokladali náleziská. Ónyxové lomy nemajú charakter súvislého masívu, sú to plávajúce bloky, samostatné balvany s veľkosťou približne písacieho stola uložené v zemi. To, či sa na konkrétnej vinici nachádzajú, zistili vždy až po jej odkúpení.