Švajčiari núkajú Kaliňákovi starší Airbus, Američania leteckú sanitku

Letka ministerstva vnútra bude minimálne do februára bez vládneho špeciálu Tupolev 154 M.

13. dec 2014 o 10:31 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra dostalo na stôl ďalšie ponuky na lietadlá.

„Zo Švajčiarska prišla ponuka na lietadlo Airbus strednej kategórie. Má výhodu meniteľného interiéru na rôzne typy prepráv - zdravotnícky a prepravný. Bolo by to veľmi flexibilné lietadlo,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA minister vnútra Robert Kaliňák.

„Nie je to nové lietadlo, šetrili by sme asi 60 až 70 percent jeho ceny,“ priblížil. „Jeho cena by však bola podstatne vyššia ako sedem miliónov.“ Za sumu 7,5 milióna eur má totiž Slovensko možnosť vymeniť svoje dve malé lietadlá Jak 40 za dva stredné stroje Fokker.

Ďalšia ponuka prišla zo Spojených štátov amerických, rezortu ponúkajú leteckú sanitku s dvoma lôžkami. Podľa ministra by mohol byť tento projekt hospodársky neutrálny, keďže by využívanie lietadla mohli preplácať zdravotné poisťovne.

Plán vymeniť menšie lietadlá Jak 40 za dve staršie lietadlá Fokker od rakúskej spoločnosti nie je podľa Kaliňáka definitívne mŕtvy. Podpredseda vlády Kaliňák však trvá na tom, že bez politického konsenzu meniť lietadlá nebude.

„Je to rozhodnutie, ktoré prekročí volebné obdobie a ja nemám právo o ňom sám rozhodovať,“ povedal.

„Nový Airbus, ktorý si objednala Česká republika, stojí okolo 100 miliónov eur. Pri téme Fokkerov hovoríme o sume 7,5 milióna eur za dve lietadlá, ktoré by nám vyriešili situáciu minimálne na desať rokov,“ hovorí Kaliňák.

Letka ministerstva vnútra momentálne nemá funkčné veľké lietadlo. Vládny špeciál TU 154 M má poruchu, ktorá si vyžaduje opravu v ruskej Samare. K dispozícii nebude minimálne do februára.

„Oznámili nám, že skôr ako na konci januára ho opravovať nebudú,“ povedal minister.