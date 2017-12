Fico hovoril o kauzách: Nikto ma neovláda, v Smere nie je vojna

Za voľbou Jaromíra Čižnára do funkcie generálneho prokurátora si premiér stojí.

13. dec 2014 o 14:09 tasr, sita

BRATISLAVA. Nikto mi nestojí za to, aby poškodzoval moje meno alebo meno strany Smer. Takto reagoval premiér Robert Fico v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy na otázky ohľadom káuz a problémov napríklad v zdravotníctve.

Fico tvrdí, že chce riešiť všetky problémy, ktoré sa vynoria. Odmieta, že by bol niekým ovládaný a že by v Smere bola nejaká vojna.

"Táto vláda je suverénna a na jej čele stojí premiér, ktorý sa volá Robert Fico a ktorého nikto neovláda," vyhlásil s tým, že všetko, čo sa nájde, sa bude riešiť.

"Chceme vyčistiť všetko, čo sa dá. Nikto mi nestojí za to, aby mi poškodzoval meno alebo meno strany Smer," zdôraznil.

Iní ako Radičovej vláda

Vláda podľa premiéra začína riešeniu vecí napomáhať. Pripomenul, že spolu s niektorými opozičnými politikmi sa pracuje na ďalšom rozpracovaní otázky schránkových firiem. Malo by sa týkať konečných užívateľov výhod v týchto spoločnostiach.

Neopomenul ani štátne elektronické trhovisko, ktoré podľa neho pomáha v boji s korupciou.

Zároveň poukázal, že sa chystajú zmeny systému menovania správnych rád neziskových organizácií ako sú napríklad nemocnice.

Fico si nemyslí, že treba meniť tento systém aj v iných rezortoch. Podľa premiéra všetky významné pozície sa obsadzujú cez výberové konania.

Podľa Fica netreba vytvárať atmosféru, že je všetko na Slovensku čisté. Rozdiel medzi jeho vládou a tými pravicovými je podľa neho v tom, že tento kabinet v prípade káuz koná. "Keď bolo u pána Uhliarika toľko predražených nákupov, odstúpil niekedy minister?" pýtal sa premiér.

V súvislosti s opozíciou uviedol, že neponúka alternatívu voči Smeru. "To, čo tu ponúka, je alternatíva nenávisti," vyhlásil.

Obhajoval voľbu Čižnára

Fico v relácii tiež uviedol, že si stojí za voľbou Jaromíra Čižnára do funkcie generálneho prokurátora v júni 2013.

Čižnára vtedy zvolili poslanci Smeru bez toho, aby počkali na rozhodnutie Ústavného súdu v prípade.

"Viete, ako bol pán Čentéš v parlamente volený. Bola to hanba nad hanbu, pretože poslanci opozície, vtedajšej koalície, chodili, fotografovali si lístky, kontrolovali sa a potom sa udiali niektoré veci, ktoré vyviedol pán Čentéš, a pán prezident Gašparovič, keďže mal na to oprávnenie odmietnuť kandidáta, presne v súlade s nálezom Ústavného súdu povedal, že on pána Čentéša nevymenuje a uviedol nejaké dôvody. V tomto okamihu pre nás všetko skončilo," povedal Fico v relácii RTVS Sobotné dialógy.

Ako dodal, žiadne podanie na Ústavný súd totiž nemá odkladný účinok.

Fico argumentoval aj tým, že na generálnej prokuratúre vládol chaos a tiež tým, že Čižnára do funkcie odporučili samotní prokurátori.

"Dnes generálny prokurátor požíva veľkú mieru rešpektu na prokuratúre," poznamenal predseda vlády.

Arbitráže sa neobáva

Fico tiež uviedol, že vláda sa nebojí prípadného súdu či arbitráže za vypovedanie zmluvy o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo Slovenským elektrárňam.

Elektrárne už totiž vyhlásili, že za tento krok im vzniká nárok na odškodné, ktorý si aj uplatnia.

Podľa Fica vláda už pred niekoľkými mesiacmi vyzvala väčšinového spolumajiteľa SE, taliansku spoločnosť Enel, aby podľa zmluvy vyriešila určité problémy. Neurobila však nič.

"Vypovedali sme zmluvu presne podľa článku, na základe ktorého sa vypovedá zmluva. Počkajte na ďalšie kroky, nič nie je náhodné," zdôraznil premiér. Bez bližších podrobností ešte avizoval, že "najprv je výpoveď a potom ďalší právny krok, ktorý prichádza do úvahy".

V situácii, kým nie je dostavaný tretí a štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach, je podľa premiéra zbytočné hovoriť o odpredaji 66-percentného podielu Enelu v SE. Taliansky koncern už dávnejšie avizoval takýto zámer a zbiera teraz ponuky potenciálnych záujemcov.

"Možno by chcel odísť, ale potrebuje k tomu spoluprácu štátu. Sme pripravení spolupracovať s Enelom na dostavbe Mochoviec. Pokiaľ by to v tomto okamihu predávali a odchádzali, tak sa automaticky zastaví výstavba tretieho a štvrtého bloku, čo si nemôžeme dovoliť," dodal Fico.