Frešo o SDKÚ: Kto chce odísť, nech už neváha

Rosová nechce byť spojená s Frešovým vedením, Štefanec cez Vianoce zváži odchod.

15. dec 2014 o 9:44 tasr, sita

Frešo vyčíta odídencom, že sa nechceli zmeniť.

BRATISLAVA. Predsedníčka Ústrednej rady SDKÚ Tatiana Rosová zo strany neodíde, ale vzdáva sa všetkých funkcií a bude radovou členkou.

„Nechcem byť spájaná s Frešovým vedením SDKÚ. Nechcem však prispievať k zániku politickej značky, ktorá má svoju históriu a stále aj odborný a ľudský potenciál na riešenie problémov tejto krajiny,“ napísala.

Frešo hovorí, že do konca roka sa musia odchody skončiť.

„Každý, kto ešte uvažuje o odchode, nech tak urobí čím skôr. Ideálne by bolo, keby to oznámili ešte dnes do konania prezídia,“ povedal v pondelok.

Niektorí dilemu riešia verejne a podľa Freša tým zbytočne obťažujú svoje okolie a vnášajú nedôveru medzi radových členov, ale najmä voličov strany.

„Všetci z odídených chceli silne meniť Slovensko a svet, ale nikto z nich nechcel zmeniť seba.“

Europoslanec Ivan Štefanec si necháva čas na rozhodnutie. „Nikto mi nebude určovať termín.“