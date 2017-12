Focus: SDKÚ je na dne, má toľko ako komunisti

Prieskum Focusu posúva do parlamentu SMK aj Slovenskú národnú stranu.

16. dec 2014

BRATISLAVA. Ak by voľby dopadli tak, ako to predpovedá najnovší prieskum agentúry Focus, rozdelenie mandátov v Národnej rade by vyzeralo inak ako doteraz.

Súčasnú parlamentnú opozíciu by zastupovali štyri strany – Sieť, KDH, OĽaNO Igora Matoviča a Most–Híd.

Z nich preferenčne najsilnejšia Sieť zamrzla na podpore okolo dvanástich percent voličov a už niekoľko mesiacov sa jej nedarí vrátiť sa na čísla spred zverejnenia kontroverznej nahrávky, pre ktorú polícia obvinila lídra strany Radoslava Procházku z krátenia dane.

Ešte v júni sa Sieť šplhala k šestnástim percentám. Najviac ľudí by ďalej volilo vládny Smer, ktorý si drží stabilných 34 percent.

Po novom aj SMK a SNS

Blízko k volebnému úspechu majú v tejto chvíli aj Strana maďarskej komunity a Slovenská národná strana. Obe sú tesne nad hranicou zvoliteľnosti, prvá vypadla z parlamentu v roku 2010, SNS o dva roky neskôr. „No nedal by som ruku do ohňa, že by päť percent naozaj aj získali,“ vraví riaditeľ Focusu Martin Slosiarik.

„V podobnej situácii boli tieto strany aj v roku 2012. Je to veľmi závislé od skutočnej účasti voličov.“

Slosiarik rastúce preferencie v oboch prípadoch pripisuje aj silnejšej komunikácii v posledných týždňoch.

SNS vyšla pred miestnymi voľbami s bilbordmi, na ktorých hovorila o silnom štáte, SMK nedávno predstavila plán autonómie pre južné Slovensko. SNS mohol pomôcť aj dávnejší pokles podpory Smeru, lebo časť jeho voličov mala k SNS blízko.

SDKÚ prudko klesla

Vlečúca sa vnútrostranícka kríza v SDKÚ sa v decembri prejavila aj na jej preferenciách. Stranu by namiesto štyroch percent z novembra volili už len dve percentá voličov, čo je podpora, akú má mimoparlamentná komunistická strana.

Úspešnejšia je dokonca aj strana TIP, o ktorej často píše časopis Naše novinky. Získala by 2,7 percenta.

Prieskum Focus (december 2014)