Súťaž na bratislavskú mega nemocnicu sa začne v januári

Bývalý minister Richard Raši hovorí, že nová mega nemocnica v Bratislave nebude stáť 250 miliónov, ale dvakrát toľko.

16. dec 2014 o 20:29 Veronika Folentová

BRATISLAVA. Už na jeseň mal štát vyberať investora na najväčšiu nemocnicu u nás. Jej cena sa odhaduje na štvrť miliardy eur a má vyrásť do konca roka 2017. Tento rok však s hľadaním investora ani nezačne.

Ani nie dva týždne pred Štedrým dňom ministerstvo zdravotníctva zverejnilo prvú oficiálnu informáciu o výbere firmy, ktorá naprojektuje, postaví a tridsať rokov bude viesť najväčšiu nemocnicu, ktorá vznikne v Bratislave.

Ministerstvo vo Vestníku verejného obstarávania zverejnilo predbežné oznámenie, že spraví súťaž. Začať by sa mala v januári.

Ministerstvo vysvetľuje, že predbežné oznámenie záujemcom o tento projekt dá základné informácie o pripravovanom obstarávaní.

Raši spochybnil cenu

Ide o najväčšiu investíciu v zdravotníctve od vzniku Slovenska. Na konci tohto projektu má byť nová, moderná koncová nemocnica, do ktorej pacienti budú prichádzať za medicínsky najzložitejšími výkonmi a zároveň zabezpečí aj výučbu medikov. Nahradí niektoré z piatich budov Univerzitnej nemocnice, ktoré sú na rôznych miestach Bratislavy.

Nemocnicu chce štát stavať cez PPP, teda investor by ju mal naprojektovať, postaviť, financovať a splatiť by si to mal zo ziskov nemocnice. Prevádzkovať ju bude 30 rokov.

„Na to, aký to má byť veľký a významný projekt, má verejnosť, či už laická, alebo odborná, trestuhodne málo informácií,“ hovorí analytik INEKO Dušan Zachar. Kritizuje, že štát doteraz nezodpovedal kľúčové otázky o financovaní.