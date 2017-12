Matovič odovzdal polícii nahrávku s Procházkom

Šéfa Siete v novembri prokurátor obvinil za to, že podľa nahrávky by bral inzerciu bez bločku.

17. dec 2014 o 9:09 TASR

BRATISLAVA. Líder OĽaNO Igor Matovič odovzdal polícii nahrávku s predsedom Siete Radoslavom Procházkom, na ktorej sa hovorí o platení za inzerciu bez bločku.

Matoviča na tento krok vyzvala polícia s cieľom podrobiť záznam odbornej expertíze.

"Keďže je to mojou povinnosťou ako svedka a zároveň viem, že nahrávka je autentická a nebolo s ňou akokoľvek manipulované, celú nahrávku som polícii odovzdal. Zostáva mi len veriť, že tvrdenie Radoslava Procházku z prezidentskej kampane, že ´pred zákonom by sme si mali byť všetci rovní´, bude platiť aj v tomto prípade a kauza sa nezametie pod koberec, ako je to na Slovensku 25 rokov zvykom," povedal Matovič.

Za najzávažnejšiu skutočnosť na nahrávke považuje tvrdenie Procházku o tom, že na kampaň minie pol milióna eur a v skutočnosti vykázal polovicu.

"To je presne rovnaké ´zháňanie peňazí vlastnou hlavou´, ako svojho času dokázal hlas podobný Robertovi Ficovi na rovnomennej nahrávke," dodal Matovič.

Polícia začala v súvislosti s nahrávkou trestné stíhanie v septembri, neskôr vyšetrovanie zastavila. V novembri obvinil Procházku prokurátor Generálnej prokuratúry pre zločin skrátenia dane a poistného v štádiu prípravy.

Nahrávka rozhovoru Matoviča s Procházkom sa objavila v médiách po tom, ako sa Procházka odmietol podrobiť testu na detektore lži. Matovič ho naň vyzval, keď Procházku obvinil z čierneho financovania prezidentskej kampane.

Procházka priznal, že hlas na nahrávke je jeho, ale materiál je podľa neho zostrihaný.