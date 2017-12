Analytik Duleba: Rusi sa musia dohodnúť, vojna je slepá ulička

Ruský ekonomický systém je neudržateľný, Putina môžu zachrániť iba reformy, mieni analytik Alexander Duleba.

17. dec 2014 o 20:34 Michal Piško

Ruský ekonomický systém je neudržateľný, Putina môžu zachrániť iba reformy, mieni analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba.

Ako sa situácia v Rusku dotkne Slovenska?

„Postihne to exportérov do Ruska, pretože kúpyschopnosť ruského trhu devalváciou rubľa klesá a všetky dovozy sa budú predražovať. V našom prípade ide asi o štyri percentá slovenského exportu.“

Ktoré oblasti života u nás môže prípadný bankrot Ruska najviac postihnúť?

„Dotkne sa to tých, ktorí majú úspory v rubľoch, a tých, ktorí predávali na ruskom trhu. To sa týka najmä niekoľkých veľkých výrobcov ako Kia motors či Tatravagónka Poprad. A, samozrejme, to pocíti turizmus, keďže pre vývoj kurzu rubľa sa dramaticky predraží akékoľvek cestovanie Rusov do zahraničia.“

Ako na túto situáciu reagujú bežní ľudia?

„Ľudia majú problém najmä so znehodnocovaním úspor v rubľoch, problém pre bežných ľudí predstavuje aj obrovská inflácia a nárast cien. Ten je v prípade potravín od rozhodnutia Ruska zastaviť dovoz potravín z EÚ už zhruba tridsaťpercentný. Zatiaľ sa to však nepretavilo do otvorených foriem nesúhlasu, ktorý by mohol znamenať politické konzekvencie, hoci to sa môže zmeniť.“

Veria vysvetleniu časti politikov a médií, že ide o sprisahanie Západu?

„Väčšina ľudí tomu, žiaľ, verí, pretože mediálna mašinéria je tak nastavená. Rubeľ síce začal prudko klesať až po prepade ceny ropy, ale systematický klesá už od septembra minulého roku. A to je mimo ukrajinských udalostí či sankcií EÚ, má to dlhodobejšie a systémovejšie dôvody. Hoci kľúčovým momentom pre dramatickejší pokles rubľa bolo rozhodnutie Ruska použiť vojenskú silu proti Ukrajine a anektovať Krym, pretože to vyvolalo obrovskú neistotu investorov. Odhaduje sa, že z Ruska z týchto dôvodov tento rok odišlo až do dvesto miliárd amerických dolárov investičného kapitálu. A tie peniaze chýbajú. Druhou príčinou je ruská ekonomika, ktorá má charakter arabského ropného tunela. Nevyvíjajú sa výrobné kapacity, ekonomika nie je diverzifikovaná a závisí od exportu nerastných surovín.“

Nemôže byť reakciou na domáce problémy silové riešenie na Ukrajine?