Ako nás ovplyvní Rusko? Odpovedá Procházka či Čarnogurský

Politikov sme sa pýtali, ako ovplyvní súčasná situácia v Rusku dianie na Slovensku.

17. dec 2014 o 21:34 SME

Ján Čarnogurský, bývalý politik

Nie nejako výrazne. Môže ovplyvniť ekonomickú výmenu, v niektorých obchodoch to môže byť pre nás výhodné, v obchodoch, kde my vyvážame do Ruska, to môže byť pre nás nevýhodné. Rusi na taký tovar pravdepodobne nebudú mať. Môže prísť aj menej ľudí do Tatier. Slovenský turistický priemysel by mal reagovať tým, že zníži ceny.

Martin Poliačik, poslanec SaS

Čím viac bude Rusko hnané do kúta, tým viac sa môžeme obávať skratovej reakcie. Je oveľa väčšia miera zodpovednosti na všetkých zúčastnených pracovať na tom, aby Rusko pochopilo, že jeho správanie na Kryme a na Ukrajine je neprijateľné. Zároveň musia byť vyvinuté všetky kroky na to, aby sa hľadali riešenia, ako z tejto situácie von.

Radoslav Procházka, predseda Siete