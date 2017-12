Súd zrušil trest pre Trnku za Glance House, Čižnár cíti úskok

Šéf prokuratúry Jaromír Čižnár považuje verdikt za škandalózny. Obáva sa, že Trnka sa trestu vyhne.

BRATISLAVA. Kým na rozhodnutie v kauze rozsiahlej mafiánskej skupiny piťovcov stačilo odvolaciemu súdu pol roka, pri bývalom šéfovi prokuratúry Dobroslavovi Trnkovi to trvalo dvakrát toľko.

Bratislavský krajský súd napokon vo veci ani nerozhodol. Prípad vo štvrtok vrátil disciplinárnej komisii Generálnej prokuratúry, ktorá musí odznova riešiť, či Trnka pre kauzu Glance House príde o funkciu.

Ešte v máji 2012 Trnka nezákonným listom umožnil prevod zablokovanej novostavby Glance House v Bernolákove na firmy blízke jeho kamarátovi Mariánovi Kočnerovi. Najprísnejší trest, stratu funkcie, mu komisia vymerala v novembri minulého roka.

Opravár zákonov

„S tým som nemal nič spoločné,“ bránil sa na súde Trnka. Cieľom podľa neho bolo len vyriešiť problém so zablokovanou novostavbou.

Obšírnejšie sa Trnka ku kauze vyjadril prvý raz. Tvrdil, že chcel iba opraviť „fugu v zákone“. Odmietol, že by konal na vlastnú päsť.

Zástupca disciplinárnej komisie Jozef Gondžúr reagoval, že ani „fuga v zákone“ Trnku nijako neospravedlňuje.

Sudkyňa Janka Richterová sa Trnku pýtala, či by rovnako postupoval znova. „Lebo to bola základná okolnosť, pre ktorú sa disciplinárna komisia domnievala, že už nemôžete byť prokurátorom, keď to vôbec neľutujete.“

Trnka trval na tom, že postupoval správne. „Viete, ľútosť môže nastať, keď som si vedomý, že som spravil niečo veľmi zlé. Nie som si vedomý, že by som niekoho poškodil. Je absolútne jasné, že som nikoho nepoškodil ani som taký úmysel nemal.“

Trnkovo rozhodnutie vyvolalo sériu súdnych sporov, ktoré ešte viac sťažili situáciu oklamaných klientov developerskej firmy. K bytom, za ktoré zaplatili zálohy a zaťažili ich hypotékou, sa doteraz nedostali.

Umučený prokurátor

Konanie Trnka prirovnal k politickým procesom v 50. rokoch. „Keď poviem áno ­ ľutujem, nebudete ma mučiť, iba ma seriózne zastrelíte. Takýto prístup neuznávam.“

Na súde upozorňoval, že v minulosti disciplinárne konania preukázali oveľa závažnejšie previnenia, ale taký prísny trest ešte nikdy nepadol. Platí to podľa neho od vzniku prokuratúry v roku 1944.

„Niekto dostal príkaz, aby sa vyrovnal s takzvanými trnkovcami. Ale sú to len moje dohady a nechcem ani, aby to bolo protokolované,“ hovoril Trnka.

Glance House neriešili

Na vzťah s Kočnerom sa sudkyňa Trnku nepýtala vôbec. Počas procesu sa viackrát priklonila na jeho stranu. Napokon uznala jeho argumentáciu, že disciplinárna komisia bola zostavená nezákonným spôsobom. P

odstatu kauzy súd ani neriešil. Teraz musí prípad prevziať nová komisia a rozhodnúť znovu.

Trnka verdikt odmietol komentovať.

Generálna prokuratúra, ktorú dnes vedie Jaromír Čižnár, rozhodnutie označila za škandalózne. Trvá na tom, že zloženie komisie bolo zákonné.

„Veríme, že pán Trnka sa bude zúčastňovať na úkonoch pred disciplinárnou komisiou bez toho, aby sa snažil obštrukciami dosiahnuť premlčanie disciplinárneho konania,“ dodala hovorkyňa Andrea Predajňová.