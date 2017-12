Za marihuanu nemusí byť väzenie, tri dávky drogy môžu byť na pokutu

Nové tresty za nepatrné množstvo drogy minister ešte neschválil. Za tri dávky by mohli dávať pokutu do 300 eur.

18. dec 2014 o 20:27 Dušan Mikušovič

Bez trestu to nebude, ale už by ním nemalo byť väzenie.(Zdroj: SME - Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA. Namiesto niekoľkoročného väzenia by používatelia, ktorých polícia prichytí s gramom marihuany či polgramom heroínu, mohli obísť s pokutou.

Prechovávanie „nepatrného množstva“ drog by už nebolo trestným činom, ale priestupkom. Páchateľ by zaplatil pokutu do tristo eur, ale len vtedy, ak ho policajti chytili prvý raz.

Na ministerstve spravodlivosti pracujú na novele Trestného zákona, napísali tento týždeň Hospodárske noviny.

Návrh pripravil Rastislav Ďurove, ktorý odtiaľ prednedávnom odišiel. Drogovej problematike sa venuje už desať rokov, dnes pracuje v mimovládnej organizácii.

Zámerom návrhu zákona nie je legalizovať fajčenie marihuany či užívanie iných drog, ale neničiť život ľuďom, ktorí drogy nepredávajú, záznamom v trestnom registri, povedal Ďurove pre SME. „A zároveň dať závislým šancu liečiť sa.“

Presne nepatrné množstvo

Nové tresty Priestupok by mohol byť, ak užívateľa po prvý raz zadržia s nepatrným množstvom drogy. Zodpovedať má približne trom dávkam, konkrétne: 1 gram marihuany,

0,5 gramu heroínu,

0,2 gramu pervitínu.

Zámer sa netýka len ľahkých drog, ako je marihuana, ale aj LSD, pervitínu, extázy či ďalších drog.

„Nechceli sme, aby sa tí, čo sa zaplietli s problémovejšími drogami, dostávali do ešte väčších problémov,“ hovorí Ďurove. „Spoločnosť by práve im mala pomôcť.“