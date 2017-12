V pondelok varujú pred silným nárazovým vetrom

V oblasti Vysokých a Nízkych Tatier platí do polnoci výstraha druhého stupňa.

22. dec 2014 o 9:18 TASR

BRATISLAVA. Na horách stredného, severného aj západného Slovenska počas pondelka zafúka silný nárazový vietor.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy 1. a 2. stupňa.

Výstraha 1. stupňa platí pre okresy Trenčianskeho, Žilinského, Banskobystrického i Prešovského kraja od rána až do utorňajšej polnoci. Ma hrebeňoch hôr sa môže vyskytnúť vietor, ktorý v nárazoch dosiahne 20 až 25 m/s.

Meteorológovia pripomínajú aj to, že v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier môže rýchlosť vetra dosiahnuť 25 až 35 m/s. Pre tieto oblasti platí do utorka do polnoci výstraha 2. stupňa.

Na silný nárazový vietor si však musia dať v pondelok ráno pozor aj šoféri na cestách.

Ako informuje Slovenská správa ciest, upozornenie v tomto prípade platí pre oblasti v okolí miest Tatranská Štrba, Veľký Krtíš, Senec, Čebovce a Bytča.

Na cestách III. triedy v úsekoch Slaná Voda, Sihelné, Mutné, Vaňovka sa zasa tvoria snehové jazyky.