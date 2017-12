Pracuje v Dobrom anjelovi: Drsné príbehy musíme obrusovať

Ľudmila Kolesárová z Dobrého anjela hovorí, že ľudí nechcú emocionálne vydierať.

Ľudmila Kolesárová (39) pochádza zo Spiša. Vyštudovala marketing na Ekonomickej univerzite v Košiciach. V Dobrom anjelovi pracuje päť rokov ako marketingová manažérka.

Autor:

Michal Piško





Máme za sebou ťažký rok, keď sme museli dokázať, že Dobrý anjel môže fungovať aj bez tváre kampane Andreja Kisku, hovorí marketingová manažérka charitatívnej organizácie so 155-tisíc darcami Ľudmila Kolesárová.

Už ste prispeli na nejakú vianočnú charitu?

„Každý rok za vlastné kupujem veci pre rodiny onkologických pacientov z Dobrého anjela, ktoré o takomto čase vyprevádzame k Popradskému plesu. Tamojší chatár na Vianoce vždy pre nich rezervuje chatu a pripraví program.“

Sú dnes ľudia viac ochotní podporiť charitu ako v minulosti?

„Nemení sa to veľmi dynamicky, stále je to prevažne tá istá skupina ľudí. S tým zvyškom sa veľmi ťažko pracuje, možno aj preto, že majú z minulosti nejaké negatívne skúsenosti a ešte neprijali, že aj charita môže byť transparentná a manažérsky riadená. Ďalšia vec je, že u nás sa charita stále nevníma ako trendy vec ako v zahraničí, kde je to v živote v podstate povinná jazda.“

Je charita naozaj transparentná?

„Naša určite. Každý darca u nás presne vie, komu pomáha, my si z ich peňazí nič nenechávame. Dávame si robiť aj audity. Aj ďalšie veľké charity na Slovensku veľmi efektívne a transparentne hospodária a je si z čoho vyberať.“

Na ulici je stále aj veľa všelijakých vyberačov.

„To je pravda, aj u nás pred budovou stávajú a pýtajú si na detskú onkológiu a niekedy je na prvý pohľad jasné, že to nie je v poriadku. Zákon je, žiaľ, ku kasičkovým zbierkam benevolentný a pravidlá nie sú nastavené veľmi prísne. Ak však ľudia chcú pomáhať, stačí, aby tomu venovali chvíľu času a dokážu si nájsť cestu, ktorá ich určite nesklame.“

Deje sa u nás charita najmä cez Vianoce?

„U nás darcovia prispievajú celoročne každý mesiac, hoci aj my okolo Vianoc cítime väčší pohyb. Organizátori rôznych dobročinných akcií sa snažia výťažok venovať na charitu a hlásia sa aj ľudia, ktorí by okrem bežných príspevkov chceli poslať deťom aj nejaký darček pod stromček. Objavujú sa, samozrejme, aj jednorazoví vianoční darcovia, hoci my sa viac tešíme práve z tých pravidelných, ktorí si uvedomujú, že tieto rodiny potrebujú pomoc každý mesiac.“

Zmenili moderné technológie charitu?

„Naša charita by bez moderných technológií vôbec nevedela fungovať, pretože my sme logistický systém. Väčšina charít robí jednorazové akcie, z ktorých potom financujú aktivity celý rok. My máme pravidelné darcovstvo a cez nás len pretekajú peniaze, takže celé je to postavené na softvéri a databázach. Denne príde napríklad tisíc príspevkov, my ich presne zaevidujeme, aby každý darca mohol ten svoj sledovať a rozošleme ich medzi tisíc rodín. Hoci aj my budeme musieť ešte pružnejšie reagovať, lebo doba ide veľmi rýchlo dopredu a aplikácie môžu zjednodušiť ľuďom možnosti, ako pomáhať.“

Existuje medzi charitatívnymi organizáciami aj konkurenčný boj?

„Samozrejme, sledujeme výsledky ostatných charít a ženie nás to trochu aj dopredu, čo je dobre. Na druhej strane, keď vieme, že nejaký dar by dokázala lepšie využiť iná organizácia, bez problémov ju odporučíme. So štyrmi-piatimi charitami sa aj radíme a diskutujeme o legislatíve.“

Ako vyzerá súboj o darcu?

„Je pravda, že sa všetci bijeme o tých istých ľudí, ktorí prejavia záujem pomáhať. Na Slovensku je to však pekne rozdelené, ak chce niekto pomáhať starým ľuďom, onkologickým pacientom či zvieratkám, môže si vybrať. Tým, že u nás ľudia prispievajú pravidelne a v iných organizáciách je to skôr o jednorazových akciách, napríklad pre Vianocami, vieme sa podeliť o človeka.“

Ako vyzerá marketing charity?

„Príbehy, ktoré mi prídu pod ruky, to sú také neuveriteľné veci, že často ich musíme až obrusovať. Bývajú neraz až také ťaživé, že by sa darcovia mohli zľaknúť, že sa stanú súčasťou veľmi bolestivého sveta. My sa snažíme citovo nevydierať a skôr ukázať, že to má zmysel. Preto ukazujeme deti, ktoré sa aj vďaka pomoci Dobrých anjelov vyliečili. Báli sme sa, či to bude fungovať, ale ukázalo sa, že ľudia prijmú aj pozitívnu kampaň charity.“

Aký bol prvý rok Dobrého anjela bez jeho zakladateľa Andreja Kisku?