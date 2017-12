Huby tento rok rekordne dlho rastú

Suchohríby či dubáky do vianočnej kapustnice stále možno nájsť na Záhorí či na juhu Slovenska.

22. dec 2014 o 20:16 Ján Krempaský

Huby rastú až do prvých mrazov.(Zdroj: SME - Ján Krošlák)

BRATISLAVA. Tohtoročnú štedrovečernú kapustnicu bude možné urobiť z úplne čerstvých húb. Napriek pokročilému decembrovému dátumu totiž huby stále rastú. Môže za to teplé počasie bez mrazov. Dostatok rôznorodých húb je stále najmä na juhu a juhozápade Slovenska. Podobná situácia je aj na Morave.

„Keďže pôvabnicu dvojfarebnú som ešte nenašiel, tak ma veľmi prekvapil jej nález,“ informoval v pondelok o svojom „úlovku“ na portáli nahuby.sk Daniel z Bratislavy. Huby našiel vo vinohradoch nad bratislavskou Račou.

Mykologička Ivona Kautmanová hovorí, že tento rok pôjde zrejme o najdlhšiu hubársku sezónu, pretože doteraz huby najdlhšie rástli do 17. decembra.

„Stále rastú suchohríby, dokonca niekto niekde našiel aj dubáky,“ povedala Kautmanová.

Dodala, že posledná rekordne dlhá hubárska sezóna bola asi pred štyrmi, piatimi rokmi.

Oproti nej je tento rok podľa mykologičky výnimočný v tom, že na konci decembra stále rastú aj hríby. Do vianočnej kapustnice ich môžu použiť najmä obyvatelia Záhoria a južných okresov.

„Treba si dať pozor, lebo niekedy sa stáva, že suchohríb je v lese už dva týždne a vyzerá stále pomerne čerstvý, lebo je chladno, ale už je zhnednutý, taký by sa už nemal brať,“ upozorňuje Kautmanová.

Mykologička hovorí, že huby budú rásť až do prvých mrazov. Keď prídu, bude to pre huby počas tejto sezóny definitívne koniec, hoci by sa zakrátko opäť oteplilo.