Väčšina Slovákov má doma umelý vianočný stromček

Stúpa počet ľudí preferujúcich živý stromček a klesá počet domácností bez stromčekov.

23. dec 2014 o 16:55 TASR

BRATISLAVA. Väčšina Slovákov bude mať doma počas sviatkov umelý vianočný stromček.

Ako ukázal decembrový prieskum agentúry Focus, vyše tretina respondentov bude mať v domácnosti pravdepodobne živý stromček a zostávajúce necelé dve tretiny pravdepodobne umelý.

Porovnanie výsledkov z prieskumov z minulých rokov ukazuje, že počet ľudí, ktorí preferujú živý stromček rastie, a naopak, klesá počet domácností bez stromčekov.

Podľa tradície by mal vianočný stromček vydržať aspoň do Troch kráľov. Jeho životnosť možno ovplyvniť správnym skladovaním.

Pri príchode domov ho treba trochu zrezať, umiestniť do nádoby s vodou a často ho rosiť. Mal by zostať v exteriéri, najlepšie na balkóne alebo v tmavom kúte za domom, kde je dostatočne chladno a vlhko. Do interiéru by sa mal živý vianočný stromček presúvať len tesne pred sviatkami.

Svieži vzhľad mu počas celých Vianoc zabezpečí stojan s vodou a dostatočne veľká vzdialenosť od vykurovacích telies. V chladnejšom a vlhkejšom prostredí každý stromček vydrží dlhšie.

Šetrnou alternatívou sú vetvičky, ktoré zabezpečia vianočnú atmosféru, veniec alebo strom v kvetináči. Stromčeky v kvetináči, ktoré možno neskôr vysadiť, už ponúkajú aj predajcovia na Slovensku.

Aj takýto stromček však treba pred prechodom z exteriéru do interiéru pár dní aklimatizovať a primerane zalievať.

Prieskum Focus: Vianočné zvyky