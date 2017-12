Srholec: Zbohatli sme, odvtedy už nespievame koledy

Svet je podľa kňaza Antona Srholca bohatý ako nikdy predtým, ale sú v ňom obavy a nespravodlivosť.

25. dec 2014 o 9:19 TASR

BRATISLAVA. Počas vianočných sviatkov si ľudia viac uvedomujú svoje narodenie, viac si pripomínajú rodinu.

Narodenie Ježiša nám podľa kňaza Antona Srholca dáva príklad, že aj keď sme sa narodili v chudobe, život môže byť pekný, bohatý a zmysluplný.

"Ježiš sa narodil v podmienkach, kam by moderní hygienici ani nevkročili. Narodil sa a dal svetu tak veľa, že za 2000 rokov milióny a miliardy ľudí na neho nevedia zabudnúť," uviedol v rozhovore pre TASR Srholec.

Ako dodal, aj z chudobných pomerov sa môže narodiť a vyjsť niečo veľkého. Aj chudobné dieťa môže mať svoju budúcnosť.

Na rozdiel od minulosti, podľa kňaza ubudlo sentimentality, ubudlo pekných básničiek o Ježišovi.

"Zbohatli sme, odvtedy už nespievame koledy. Žijeme v spoločnosti, ktorá je už menej tradičná, už nám spievajú z televízora," vysvetlil.

Srholec vidí nebezpečenstvo v tom, že žijeme v relatívne bohatom svete.

"Po celé generácie, po celé stáročia dozadu pokiaľ vidíme, v našich rodoch sme nikdy neboli takí bohatí, v takom blahobyte, v takom pohodlí, tak ošetrení, tak vzdelaní. V každej druhej rodine je niekto s maturitou alebo vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Túto historickú skúsenosť ešte nemáme," vysvetlil Srholec s tým, že je otázne ako sa to všetko skončí.

Svet je podľa neho bohatý, ale je ohrozený, lebo je v ňom veľa nespravodlivosti. "V našich mysliach vládne niečo ako obavy, či sa to neskončí, ako sa to všetko skončí. A u múdrych ľudí je už pochybnosť o tom, či ten majetok, bohatstvo, ktoré máme, či nás to urobí šťastnými."

Podľa neho sa začína rodiť veľké povedomie solidarity s chudobnými. "Pozorujem, že niektorí relatívne úspešní ľudia a čestne bohatí šikovní a pracovití a zodretí začínajú pochybovať o tom, či zmyslom života je, aby sme žili len v blahobyte."