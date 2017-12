Evanjelickí biskupi vyzývajú cez Vianoce na účasť v referende

Vo štvrtok čítajú v evanjelických kostoloch pastiersky list, v ktorom vyzývajú na kresťanský postoj v referende.

25. dec 2014 o 13:39 SITA

BRATISLAVA. Evanjelickí biskupi vyzývajú veriacich, aby sa zúčastnili na pripravovanom februárovom referende o rodine a jasne vyjadrili svoj kresťanský postoj.

„Kresťanov jednoducho musí byť počuť a musia byť zreteľne identifikovateľní – v pozitívnom slova zmysle,“ napísali v pastierskom liste k vianočným sviatkom.

Podľa nich kresťania majú zodpovednosť, ktorá sa musí prejaviť vo všetkých oblastiach života i v živote našej spoločnosti a našej krajiny.

List sa číta vo štvrtok na službách Božích v evanjelických chrámoch.

„Pán Boh uskutočnil svoj plán našej spásy a to je podľa biskupov najväčší dôvod vianočnej radosti, a to aj napriek tomu, že žijeme vo svete, ktorý je poznačený nielen hospodárskou krízou a s ňou spojenými problémami, ale predovšetkým krízou duchovnou a mravnou. V Ježišovi Kristovi sám Pán Boh navždy dokázal, že nás miluje. Táto láska nie je žiadna ilúzia, ale trvalá skutočnosť. Božia láska zjavená v Ježišovi Kristovi je mocou, ktorá zachraňuje hriešny svet, aj nás osobne,“ zdôraznili biskupi.

Kresťania sú podľa evanjelických biskupov poslami vianočnej radosti, ktorá je tu predovšetkým preto, aby naplnila srdce človeka skutočnou radosťou.

„A to, že sme takýmito poslami – to musí byť viditeľné. Musí to byť viditeľné v našich rodinách, v našich medziľudských vzťahoch, v tom, že sa zastaneme ukrivdených, že chceme a dokážeme pomôcť, že sa vieme rozdeliť s tými, ktorí to potrebujú. Nezabúdajme však na to, že takými poslami vianočnej radosti máme byť každý deň – aj vtedy, keď to práve nie je populárne či moderné,“ konštatovali v liste biskupi.