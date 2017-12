Dobrovoľný záchranár: Vo Vrátnej sa stal zázrak

Lavína kamenia a bahna zničila v auguste desiatky áut, ale nikto nezahynul.

26. dec 2014 o 18:08 Daniel Vražda

JOZEF MIČO má 51 rokov a je rodený „Terchovec“. Zdôrazňuje, že nie je Terchovčan, pretože tak volajú ľudí, ktorí sa do obce prisťahovali. Ako dobrovoľný člen Horskej záchrannej služby zasahoval aj pri poslednej katastrofe v Terchovej a vo Vrátnej.

Aký ste mali rok?

„Určite iný. Rok sa mi scvrkol na niekoľko dní. Zomrel mi najbližší človek, ešte sa s tým len učím žiť, a Terchovú postihla katastrofa.“

Terchovú a Vrátnu zaliala voda. Cesta zmizla, zošrotované autá sa nedali rozpoznať. Čo sa vlastne v ten deň stalo?

„Celý rok pršalo a prišla intenzívna búrka. Bývam v časti Struháreň, asi osem kilometrov od Vrátnej. Volali mi popoludní z horskej služby, že vytápa Vrátnu. Nezdalo sa mi to, lebo u nás bol len každodenný dážď. Potok bol trochu väčší, ale žiadny náznak skazy. Keď som prišiel do Terchovej, bolo to strašné. Išli sme hneď do Vrátnej a vyrazili sme sťahovať ľudí odtiaľ.“

Koľko trvala búrka?

„Nebola dlhá, niečo vyše hodiny. Nebolo to hrôzostrašne dlho, ale intenzita bola taká neskutočne silná, že voda strhávala všetko so sebou.“

Videli ste spúšť, ktorú za sebou nechala voda a vedeli ste aj to, že v kopcoch sú ľudia. S akým pocitom ste tam išli, na čo ste mysleli?

„Keď som vyšiel z domu, videl som riečku, ktorú by som prešiel bosou nohou. Myslel som si, že to je nejaké nedorozumenie. Potom som uvidel niečo, z čoho som mal zimomriavky. Nedá sa to ani opísať. Tam si človek uvedomil svoju malosť, že proti prírode nič nezmôže, ale najmä to, že musíme dostať odtiaľ ľudí, aby sa im nič nestalo.“

video //www.sme.sk/vp/30425/

Čo sa tam dialo?