Spor o vývarovne môže trvať roky, zmluvy sú ťažko vypovedateľné

Najjednoduchšiu cestu k zrušeniu zmlúv na stravu pre nemocnice má Protimonopolný úrad.

26. dec 2014 o 19:20 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Desaťročné „koncesné“ zmluvy na nemocničné vývarovne v Banskej Bystrici, Trnave, Trenčíne a v Poprade, za ktorými sú navzájom prepojené firmy, sa môžu riešiť aj viac než rok.

Okrem policajného vyšetrovania a Najvyššieho kontrolného úradu sa nimi zaoberá aj Protimonopolný úrad. Práve on by mal mať na prvý pohľad najväčšiu šancu so zmluvami niečo urobiť.

Podmienkou však je, že musí zistiť, či firmy Dora Gastro Slovakia a Hospital Catering Solutions, ktoré sú personálne a možno aj majetkovo prepojené a „súťažili“ proti sebe v tendroch, postupovali vo vzájomnej zhode.

Marek Benedik z advokátskej kancelárie Havlát & partners vraví, že PMÚ má veľmi silné kompetencie. „Môže napríklad vykonávať prehliadky nebytových priestorov, čo sa už niekoľko krát stalo. Zástupcovia úradu môžu prísť do firmy a majú prístup k jej kompletnej dokumentácii, môžu si robiť kópie harddiskov, emailov, manažérom môžu zobrať diáre za účelom vyhotovenia si kópií.“

Podľa stanoviska úradu môže ísť aj o zápisnice zo stretnutí, ale aj o nepriame dôkazy – napríklad cenové indexy predložených ponúk vo verejnom obstarávaní.

Môžu aj vypočúvať

Právomoci dala úradu novela ústavy spred desiatich rokov. Štátne inštitúcie ani podnikatelia nemôžu odmietnuť jeho žiadosti ani argumentovať obchodným tajomstvom. Môže tiež vypočuť zamestnancov firiem a ich výpovede si nahrávať.