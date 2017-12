Matovič pred voľbami chystá kampaň za milióny eur

Do kampane pre najbližšie voľby si hnutie zatiaľ vyčlenilo 3,7 milióna eur.

27. dec 2014 o 10:05 TASR

BRATISLAVA. Opozičné hnutie OĽaNO chystá pred parlamentnými voľbami v roku 2016 sedemnásobne drahšiu kampaň ako naposledy. V rozhovore pre TASR to avizoval líder Obyčajných Igor Matovič s tým, že OĽaNO použije peniaze, ktoré politická strana získava od štátu za výsledok vo voľbách, za získané mandáty, či ako príspevok na svoju činnosť.

Kým pred voľbami 2012 minuli Obyčajní na kampaň podľa Matoviča asi 500.000 eur, do najbližšej kampane si našetrili až 3,7 milióna eur.

"U nás o všetkých peniazoch rozhoduje celý poslanecký klub väčšinovo. V niektorých veciach môžem rozhodnúť aj ja, ale správame sa ako správni držgroši. Peniaze šetríme, aby sme boli schopní zviesť dôstojný súboj so štandardnými stranami vo voľbách. K januáru budeme mať odložených nejakých 3,7 milióna eur na kampaň," povedal Matovič.

Hnutie dokáže šetriť aj tým, že nemá vybudované žiadne štruktúry, ako ostatné politické strany. "Peniaze neprejeme na snemoch v drahých hoteloch, lebo ich nerobíme," zdôraznil Matovič.

Plánované milióny na kampaň vysvetľuje aj tým, že voľby v roku 2016 budú kľúčové. "Bude to súboj na život a na smrť. Buď skorumpovanú bandu vyženieme od moci, alebo Slovensko zahynie na korupciu. My tiež chceme presvedčiť ľudí, že to v politike myslíme vážne a že dokážeme byť pevnou a zodpovednou súčasťou budúcej vládnej koalície," dodal.