Figeľ nechce vládu so Smerom a SaS, Bugár so Smerom a Obyčajnými

28. dec 2014 o 10:11 TASR

Šéf KDH vraví, že Smer idú vystriedať, nie mu napomáhať. Predseda Mosta vyčíta OĽaNO prelietavosť.

BRATISLAVA. Strana KDH nechce ísť po parlamentných voľbách 2016 do volieb so Smerom ani SaS. Mostu prekážajú okrem Smeru aj Obyčajní ľudia.

S otázkami o budúcej spoluprácu oslovila agentúra TASR predsedu KDH Jána Figeľa a predsedu Mosta Bélu Bugára.

Sieti a Nove pripomenul manželstvo

"Chceme ponúknuť alternatívu voči súčasnej vláde. Nejdeme napomáhať Smeru, ale ho vystriedať," povedal TASR Figeľ.

V súvislosti s liberálmi pripomenul, že povalili vlastnú vládu Ivety Radičovej a navyše sú hodnotovo inde ako KDH.

"Povalili nás na eurovale, ktorý zastabilizoval eurozónu, teda euro, čo je naša mena. A rozvinuli červený koberec pre Roberta Fica. Považujem to za hrubú nezodpovednosť voči občanom. Chceme budovať alternatívu s hodnotovo blízkymi stranami, a SaS je hodnotovo skôr protipól," uviedol Figeľ.

Prípadnú spoluprácu so stranami Radoslava Procházku (Sieť) a Daniela Lipšica (Nova), ktorí odišli z KDH, Figeľ komentovať veľmi nechce.

"Rozoberať jednotlivé strany mi neprináleží," poznamenal.

Dodal, že dôveru chce KDH budovať s tými, ktorí zmýšľajú a konajú podobne.

V súvislosti s bývalými kresťanskými demokratmi Procházkom a Lipšicom uviedol, že "nie vždy, napriek istej východiskovej zhode, s nami títo partneri zdieľali rozhodnutia".

Poukázal, že napríklad pri novele Ústavy, ktorá definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, Procházka a Lipšic chýbali.

Za blízku stranu označil Figeľ Most. V parlamente podľa jeho slov KDH spolupracuje aj s Jozefom Mikušom (nezaradený), ktorý nedávno opustil SDKÚ, ako aj s Alojzom Hlinom (nezaradený).

Bližšie prípadných partnerov konkretizovať Figeľ nechce. "Bolo by nefér, aby som hovoril za iných - a dokonca vopred."

Bugár dúfa, že Sieť získa cit

Bugár nepovažuje za zdravé neustále vznikanie nových politických strán na pravej strane politického spektra.

O spolupráci v budúcnosti zatiaľ veľmi špekulovať nechce. Smeru aj OĽaNO však hovorí nie.

"Za posledný polrok som 4-krát povedal nie. Jednoznačne hovoríme, že naše predstavy v ekonomike, sociálnej oblasti, v oblasti spravovania štátu sú iné. Neviem si predstaviť, že by sa Smer zmenil," odpovedal na otázku TASR, či by so Smerom išiel do vlády.

Spoluprácu si nevie predstaviť ani s OĽaNO. "Problém s Matovičom je ten, že on nedrží ani svoj klub. Oni hlasujú každý inak, často podporili aj návrhy Smeru," povedal Bugár.

"Viete si predstaviť mať Matoviča a jeho 12 až 16 poslancov vo vláde, kde potrebujete podporu všetkých, a oni budú hlasovať každý inak? Ja si to neviem predstaviť," vyhlásil.

Most vie podľa Bugára spolupracovať s KDH, pokúšal sa aj o spoluprácu so Sieťou.

"Snažili sme sa v komunálnych voľbách spolupracovať aj so Sieťou. Nie vždy to vyšlo, ale to pripisujem tomu, že ľudia si ešte nezvykli, že nestačia len preferencie, treba mať aj cit pre spoluprácu. Dúfam, že na to prídu," poznamenal Bugár.

Matovič koalíciu štvorky nečaká

Predstavitelia OĽaNO, SaS, NOVA a poslanec Alojz Hlina, ktorí posledné týždne intenzívne spolupracujú, sú politici s novším zmýšľaním, myslí si šéf Obyčajných Igor Matovič.

Na margo ďalšej spolupráce tejto štvorky podotkol, že ak si niekto myslí, že z toho hneď bude koalícia, tak on to nepredpokladá.

"Osobne si myslím, že najväčšia nevýhoda, ktorú Robert Fico pripisuje opozícii, že je rozdelená do viacerých strán, môže byť najväčšia výhoda pre pravicového voliča. Je náročnejší a ak bude mať päť či šesť možností na výber, bude spokojnejší, akoby mal jedinú voľbu. Pravicový volič totiž neodpúšťa," upozornil.